Wall Street recule alors que le pétrole dépasse les 100 dollars et que les rendements atteignent leur plus haut

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,75 %, S&P 500 -0,45 %, Nasdaq -0,62 %

* Les valeurs du secteur de l'énergie progressent grâce à la hausse du cours du pétrole

* Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans atteignent leur plus haut niveau depuis novembre 2023

* Tout le monde s'attend à ce qu'Apple lance son premier iPhone pliable

(Mise à jour avec les cours de fin de matinée)

par Niket Nishant et Tharuniyaa Lakshmi

Les principaux indices boursiers américains ont reculé mercredi,alors que les cours du pétrole ont franchi la barre des 100 dollars le barilet que les rendementsdes bons du Trésor ont augmenté , exerçant une pression sur les actions à l'approche de la publication de données cruciales sur l'inflation attendues plus tard dans la semaine.

Apple AAPL.O a reculé de 1,1 % à la veille de son premier événement de lancement sous la houlette de son nouveau directeur général, John Ternus, au cours duquel la société devrait dévoiler un iPhone pliable. D'autres poids lourds du secteur technologique ont également reculé, Nvidia NVDA.O et Alphabet

GOOGL.O enregistrant respectivement des baisses de 0,60 % et 2,54 %.

Meta META.O a fait figure d'exception, grimpant de 5,95 % et freinant la baisse du S&P 500 après le lancement par l'entreprise d'un assistant IA , annoncé depuis longtemps, capable d'envoyer de manière autonome des e-mails, de vendre une voiture ou d'effectuer des réservations de voyage pour le compte des utilisateurs.

Les fabricants de puces Arm Holdings ARM.O et AMD AMD.O ont également progressé, gagnant respectivement 1,13 % et 3,69 %. L'indice Philadelphia Semiconductor .SOX a gagné 0,47 %.

Les inquiétudes concernant l'approvisionnement mondial en pétrole, suite à une recrudescence des tensions au Moyen-Orient, ont poussé le Brent au-dessus de la barre symbolique des 100 dollars le baril mercredi. La guerre entre les États-Unis et l'Iran , qui en est désormais à son septième mois, a exacerbé les craintes d'un conflit régional plus large, renforçant ainsi le climat d'incertitude.

L'indice énergétique .SPNY a été le seul à afficher une hausse au sein du S&P 500, progressant de 0,95 %.

“L'actualité majeure du jour concerne les cours du pétrole, qui freinent la progression des actions. Nous avons observé des poches de vigueur sur les marchés, mais le sentiment varie d'un jour à l'autre”, a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities.

Par ailleurs, le rendement de l'obligation d'État américaine de référence à 10 ans US10YT=RR a atteint son plus haut niveau depuis novembre 2023 après que le département du Trésor a annoncé son intention d'acheter jusqu'à 6 milliards de dollars d'obligations d'État à 10 et 20 ans.

Les rendements élevés des obligations d'État sans risque pèsent généralement sur les actions, car ils rendent moins attractif pour les investisseurs le fait de prendre le risque supplémentaire lié à la détention d'actions.

Ce rachat de 6 milliards de dollars par le Trésor était supérieur aux 4 milliards annoncés précédemment, mais certains analystes s'attendaient à un achat encore plus important, de l'ordre de 8 à 10 milliards de dollars.

Si les politiques “interventionnistes” peuvent s'avérer temporairement efficaces pour contenir les rendements à long terme, “l'ampleur même des besoins de financement des États-Unis nécessitera probablement une augmentation des émissions de dette à long terme”, a déclaré Said Haidar, fondateur de Haidar Capital Management.

À 11 h 53 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 397,51 points, soit 0,75 %, à 52.390,60, le S&P 500 .SPX a perdu 34,18 points, soit 0,45 %, à 7.639,34, et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 163,17 points, soit 0,62 %, à 26.258,24.

Ces baisses générales rendent le contexte boursier plus fragile au cours d'un mois historiquement peu propice aux rendements.

LES DONNÉES SUR L'INFLATION SE PROFILENT

Le rapport sur l'indice des prix à la consommation (IPC), prévu vendredi, et les données sur l'indice des prix à la production (IPP), attendues jeudi, seront au centre de l'attention pour fournir des indices sur la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine.

“Le rapport sur l'IPC de cette semaine est la donnée la plus déterminante avant la réunion de septembre de la Fed; il s'agit du dernier chiffre sur l'inflation dont disposeront les décideurs avant de se prononcer sur les taux”, ont écrit les stratèges de Glenmede.

Selon les données du FedWatch de CME, les marchés estiment à 62,4 % la probabilité d'une hausse des taux d'intérêt de 25 points de base lors de la réunion de la banque centrale américaine la semaine prochaine.

Dow DOW.N a reculé de 0,59 % après que Bloomberg News a rapporté que le fabricant de produits chimiques envisageait de se retirer de son partenariat de 20 milliards de dollars avec Saudi Aramco 2222.SE .

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, avec un rapport de 2,93 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 2,62 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré six nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 20 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 23 nouveaux plus hauts et 121 nouveaux plus bas.