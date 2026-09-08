Wall Street recule alors que la forte hausse des prix du pétrole attise les craintes inflationnistes à l'approche de la publication de l'IPC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,97%, S&P 500 -0,30%, Nasdaq -0,06%

* Les investisseurs attendent les chiffres de l'inflation qui seront publiés plus tard dans la semaine

* Les traders estiment à 58,4% la probabilité d'une hausse des taux en septembre

(Mise à jour avec les échanges de ce matin)

par Niket Nishant et Tharuniyaa Lakshmi

Les principaux indices boursiers américains ont légèrement reculé mardi, alors que de nouvelles hostilités au Moyen-Orient ont fait grimper les cours du pétrole, tandis que les marchés attendent les chiffres de l'inflation attendus plus tard dans la semaine.

Ces baisses font suite à une période de forte volatilité au cours de laquelle les investisseurs se sont empressés de réajuster leurs anticipations de hausse des taux après les commentaires du gouverneur de la Réserve fédérale Christopher Waller et un rapport sur l’emploi plus solide que prévu.

Cette semaine écourtée, suite au jour férié de la Fête du Travail, sera dominée par la publication vendredi de l’indice des prix à la consommation et jeudi de l’indice des prix à la production.

Certains investisseurs ont déclaré que les chiffres de l’inflation auraient davantage de poids dans la trajectoire des taux de la Fed, compte tenu de l’accent mis par le président Kevin Warsh sur la baisse des prix.

Selon l’outil CME FedWatch, les traders estiment désormais à 58,4% la probabilité d’une hausse des taux d’intérêt ce mois-ci.

« Les investisseurs devraient s'abstenir de considérer une hausse des taux ce mois-ci comme un scénario acquis, car les arguments en sa faveur reposent toujours sur une poussée inflationniste alimentée par les prix de l'énergie et qui n'a pas encore montré de signes convaincants de généralisation », ont écrit les stratèges de Glenmede.

À 11h35 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 519,16 points, soit 0,97%, à 52.895,09, le S&P 500 .SPX perdait 23,39 points, soit 0,30%, à 7.695,21 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 16,97 points, soit 0,06%, à 26.490,02.

Nvidia NVDA.O et Microsoft MSFT.O ont reculé respectivement de 1,68% et 1,39% — les plus fortes baisses parmi les titres des « Magnificent Seven » —, entraînant à la baisse tant le Nasdaq que le S&P 500.

Apple a reculé de 1,31% à la veille d’un événement au cours duquel la société devrait dévoiler ses derniers produits sous la houlette de son nouveau directeur général, John Ternus.

LES RISQUES DE GUERRE AU CŒUR DE L’ACTUALITÉ

La guerre entre les États-Unis et l’Iran, qui en est désormais à son septième mois, continue de peser sur les marchés boursiers. Les tensions ont de nouveau éclaté dans la région, augmentant le risque d’un conflit plus large.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 0,77% après que les Houthis du Yémen, soutenus par Téhéran, ont attaqué mardi des installations énergétiques et des villes en Arabie saoudite, alliée des États-Unis.

Le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz a ralenti , l’Iran ayant menacé lundi de riposter à toute nouvelle attaque américaine.

« Le conflit entre les États-Unis et l’Iran commence à ressembler moins à une perturbation temporaire qu’à un contexte à plus long terme pour les marchés », a déclaré Jeff DerGurahian, directeur des investissements chez loanDepot.

Le secteur de l'énergie .SPNY a été le plus performant du S&P 500, avec une hausse de 1,22%, tandis que Marathon Petroleum

MPC.N et Occidental Petroleum OXY.N ont respectivement progressé de 1,96% et 1,63%.

La hausse des rendements des bons du Trésor américain sans risque a, ces dernières semaines, rendu moins attractif pour les investisseurs le fait de prendre le risque supplémentaire lié à l’achat d’actions.

Le rendement du bon du Trésor à 10 ans de référence

US10YT=RR a augmenté de 0,22 point de base pour s’établir à 4,7862% mardi.

Les actions du secteur des cryptomonnaies ont reculé alors que le bitcoin s'éloignait du seuil des 80 000 dollars. Coinbase

COIN.O a perdu 1,88%, tandis que Strategy MSTR.O a reculé de 3,59%.

Les fabricants de puces ont progressé, portés par l’optimisme autour de l’IA. Intel INTC.O a gagné 8,65%, tandis que Qualcomm QCOM.O a progressé de 4,54% après que la société a conclu un accord avec Amazon pour développer des puces d’IA sur mesure.

Les titres en baisse ont dépassé les titres en hausse dans un rapport de 1,33 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,39 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré quatre nouveaux plus hauts sur 52 semaines et huit nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 38 nouveaux plus hauts et 97 nouveaux plus bas.