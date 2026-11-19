Wall Street recule alors que l'entrée en bourse d'Anthropic ne parvient pas à raviver l'optimisme autour du secteur de l'IA

Les indices boursiers américains ont chuté jeudi après que l’entrée en bourse spectaculaire d’Anthropic n’ait pas réussi à apaiser les inquiétudes concernant le secteur de l’IA, déclenchant une vague de ventes généralisée sur les marchés.

L'action du laboratoire d'IA ANT.O a brièvement dépassé les 2 000 milliards de dollars de capitalisation boursière , avant de réduire ses gains pour clôturer en hausse de 15 % à environ 95,50 dollars.

Mercredi, la société a fixé le prix de son offre, dont le volume a été revu à la hausse, à 83 dollars par action, soit au-dessus de la fourchette initialement annoncée de 70 à 78 dollars, levant ainsi 81 milliards de dollars lors de la plus importante introduction en bourse jamais enregistrée.

"Cela n’a pas réussi à raviver l’enthousiasme pour les valeurs technologiques", a déclaré Joe Maher, économiste de marché chez Capital Economics, à Londres. "Il ne faut pas accorder trop d’importance à la hausse initiale attendue du cours de l’action Anthropic, car les premières séances de cotation d’une action ont tendance à être volatiles."

Cette introduction en bourse fait suite à plusieurs semaines de ventes massives chez les fabricants de puces et les entreprises du cloud, les investisseurs s’inquiétant des valorisations excessives, des dépenses importantes consacrées aux infrastructures d’IA et des répercussions du départ soudain de Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O .

L'action d'Amazon AMZN.O a reculé de 2,7 %, tandis que celle d'Alphabet GOOGL.O a légèrement baissé de 0,6 %. Ces deux sociétés comptent parmi les principaux investisseurs du laboratoire d’IA.

"Il est difficile de tirer des conclusions dès le premier jour de cotation. Je préfère prendre du recul, laisser la poussière retomber et observer le comportement du titre au cours des prochaines séances avant de me prononcer sur sa juste valeur", a déclaré Andre Bakhos, associé gérant chez Ingenium Analytics LLC.

L'action d'Advanced Micro Devices AMD.O a chuté de 9,2 % après que le site d'investigation Hunterbrook a révélé que son fonds affilié, Hunterbrook Capital, avait pris une position courte sur le fabricant de puces.

La plupart des valeurs technologiques étaient en baisse. Nvidia a reculé de 1,2 % après cinq séances consécutives de pertes, ses prévisions de chiffre d’affaires optimistes publiées mardi n’ayant guère suffi à redonner confiance aux investisseurs.

L’indice Philadelphia Semiconductor .SOX a reculé de 1 %.

Les sociétés de néocloud CoreWeave CRWV.O et Nebius NBIS.O ont reculé respectivement de 3,5 % et 6 %.

Le secteur technologique dans son ensemble .SPLRCT a reculé de 1 %.

Tous les principaux secteurs du S&P 500 sont passés en territoire négatif, emmenés par des baisses de 1,8 % chacune dans les secteurs de la santé .SPXHC et des biens de consommation de base .SPLRCS .

À 13 h 31 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 801,12 points, soit 1,60 %, à 49.397,05, le S&P 500 .SPX a perdu 93,31 points, soit 1,29 %, à 7.230,32 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 316,45 points, soit 1,29 %, à 24.113,44.

Les données publiées jeudi ont montré que le nombre d'Américains ayant déposé une nouvelle demande d'allocations chômage a légèrement augmenté la semaine dernière , ce qui témoigne de la stabilité du marché du travail.

Mercredi, le compte-rendu "belliciste" de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine a également pesé sur le moral des investisseurs. Selon le compte-rendu de la réunion de politique monétaire d’octobre de la banque centrale, la quasi-totalité des responsables de la Fed ont estimé que de nouvelles hausses des taux seraient nécessaires si l’économie évoluait comme prévu, tandis que quelques-uns ont averti que l’inflation pourrait s’avérer plus tenace que prévu et nécessiter un resserrement de la politique monétaire. Selon les données de LSEG, les opérateurs anticipent désormais avec une quasi-certitude une hausse de 25 points de base lors de la réunion de la Fed en décembre, et estiment à environ 6 % la probabilité d’une hausse de 50 points de base. Parmi les autres titres en vue, l’action Palo Alto Networks PANW.O a bondi de 5,6 % après que la société de cybersécurité a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2027 , contribuant ainsi à des hausses de 3 % à 5 % chez ses concurrents CrowdStrike CRWD.O , Okta OKTA.O et Zscaler ZS.O . Walmart WMT.O a reculé de 1 % après que le géant de la grande distribution a annoncé des prévisions de chiffre d’affaires annuel inférieures aux estimations.

Les titres en baisse ont été trois fois et demie plus nombreux que les titres en hausse à la Bourse de New York (NYSE), et deux fois et demie plus nombreux au Nasdaq. Le S&P 500 a enregistré un nouveau plus haut sur 52 semaines et 16 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 25 nouveaux plus hauts et 417 nouveaux plus bas.