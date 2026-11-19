Wall Street recule alors que l'entrée en bourse d'Anthropic ne parvient pas à raviver l'enthousiasme pour l'IA

Les actions américaines ont chuté jeudi, l’introduction en bourse colossale d’Anthropic n’ayant pas réussi à raviver l’enthousiasme déclinant pour l’intelligence artificielle, alors que la hausse initiale du cours de son action s’est essoufflée.

D'après les dernières données, l'action Anthropic s'échangeait à 14,3 % au-dessus du prix d'offre. Les trois principaux indices boursiers américains reculaient de plus de 1 %, l'indice de référence S&P 500 étant en passe d'enregistrer sa cinquième séance consécutive de baisse.

L'entrée en bourse d'Anthropic ANT.O , la plus importante introduction en bourse jamais enregistrée , a été fixée mercredi soir à 83 dollars par action et était largement considérée comme le prochain obstacle majeur à franchir pour le secteur de l'IA. Le titre a ouvert à 111,50 dollars peu avant midi. Après que la capitalisation boursière de la société a brièvement dépassé les 2 000 milliards de dollars, son élan a commencé à s'essouffler.

“L’introduction en bourse d’Anthropic attire énormément l’attention”, a déclaré Jed Ellerbroek, gestionnaire de portefeuille chez Argent Capital à Saint-Louis, dans le Missouri. “Cet argent vient de quelque part; les investisseurs modifient leur portefeuille pour y intégrer Anthropic, je ne tirerais donc pas de conclusions hâtives du comportement boursier d’aujourd’hui, qu’il soit à la hausse ou à la baisse.”

Malgré tout, l’enthousiasme d’Ellerbroek pour le secteur de l’IA s’est quelque peu émoussé.

“Mes prévisions concernant la croissance des dépenses d’investissement dans les centres de données se sont quelque peu revues à la baisse au cours des deux derniers mois”, a-t-il ajouté. “La situation de crise chez Nvidia est un facteur important. Les élections de mi-mandat ont également eu un impact.”

“La construction des centres de données va coûter plus cher et prendre plus de temps.”

L’action d’Advanced Micro Devices AMD.O a chuté de 9,2 % après que le site d’investigation Hunterbrook a révélé que son fonds affilié, Hunterbrook Capital, avait pris une position courte sur le titre.

La plupart des valeurs technologiques étaient en baisse, Micron MU.O et Broadcom AVGO.O reculant de 1,1 % à 2,0 %.

Nvidia NVDA.O a reculé de 1,7 % après cinq séances consécutives de baisse jusqu’à mercredi, jour où ses prévisions de chiffre d’affaires optimistes n’ont guère suffi à redonner confiance aux investisseurs.

L’indice Philadelphia Semiconductor .SOX a reculé de 1,5 %.

Les sociétés de néocloud CoreWeave CRWV.O et Nebius NBIS.O ont respectivement reculé de 5,0 % et 7,8 %.

L'ensemble du secteur technologique .SPLRCT a reculé de 1,3 %.

Du côté des autres titres, l'action de Palo Alto Networks PANW.O a bondi de 5,9 % après que la société de cybersécurité a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2027.

Walmart WMT.O a reculé de 1 % après la publication par le géant de la distribution de prévisions de ventes annuelles décevantes.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 900,74 points, soit 1,79 %, pour clôturer à 49 298,08, l’indice S&P 500 .SPX a perdu 112,51 points, soit 1,54 %, à 7 211,12 et l’indice Nasdaq Composite .IXIC a perdu 391,11 points, soit 1,60 %, à 24 038,78.

L'ATTENTION SE TOURNE VERS LA FED

Suite à la publication mercredi du compte-rendu de la réunion de politique monétaire d’octobre de la Réserve fédérale américaine, les investisseurs réévaluent leurs anticipations concernant les prochaines décisions de taux.

Le compte-rendu a révélé une volonté de maîtriser l’inflation avant même la publication récente des indices des prix à la consommation et à la production, qui ont montré une intensification des pressions sur les prix.

Les marchés financiers anticipent actuellement une probabilité de 94,1 % d’une hausse des taux de 25 points de base lors de la réunion de décembre de la banque centrale, avec une probabilité faible mais en hausse de 5,9 % d’une hausse “géante” de 50 points de base, selon l’outil FedWatch du CME.

La semaine prochaine, le ministère du Commerce devrait publier son rapport sur les dépenses de consommation des particuliers (PCE), qui comprend l’indicateur d’inflation privilégié par la Fed, l’indice des prix PCE. Les analystes s’attendent à ce que ce rapport fasse état d’une inflation sous-jacente en glissement annuel de 3,2 %, bien au-dessus de l’objectif annuel moyen de 2 % fixé par la banque centrale.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en baisse ont été quatre fois plus nombreux que ceux en hausse. On a dénombré 16 nouveaux plus hauts et 668 nouveaux plus bas à la Bourse de New York.

Sur le Nasdaq, 1 148 titres ont progressé et 3 518 ont reculé, les titres en baisse étant plus nombreux que les titres en hausse dans un rapport de 3,06 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré un nouveau plus haut sur 52 semaines et 16 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 25 nouveaux plus hauts et 438 nouveaux plus bas.