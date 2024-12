Wall Street : recul au menu après un indice PCE plus faible que prévu

(AOF) - Les marchés américains sont attendus en repli à l'ouverture de la dernière séance de la semaine. L'indice PCE, mesure de l’inflation particulièrement surveillée par la Fed, est ressorti plus faible que prévu : +2,4% en novembre un consensus de 2,5% après 2,3% en octobre. L'indice de confiance de l'Université du Michigan figure au menu ce vendredi. Côté valeurs, l'équipementier sportif Nike a fait état de résultats trimestriels meilleurs qu'attendu. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P et ceux du Nasdaq se replient respectivement de 0,49% et 0,87%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé sans direction claire. Mercredi soir, la Fed a anticipé un assouplissement monétaire limité et une inflation persistante en 2025. Sur le plan des statistiques, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties inférieures aux attentes à l'inverse du PIB au troisième trimestre. Au chapitre des valeurs, Micron a chuté après avoir communiqué des prévisions trimestrielles inférieures aux attentes. Le Dow Jones a grappillé 0,04% à 42342 points tandis que le Nasdaq a reculé de 0,10% à 19372 points.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des prix PCE américain a augmenté de 2,4% en novembre en rythme annuel contre un consensus de 2,5% après 2,3% en octobre. En version core, il a augmenté de 2,8% en rythme annuel contre 2,9% attendu après une progression de 2,8% en octobre.

Les revenus des ménages américains s'affichent en hausse de 0,3% en novembre sur un mois, après une progression 0,7% en octobre et contre un consensus de +0,4%. En parallèle, les dépenses des ménages ont progressé de 0,4%, après une augmentation de 0,3% en novembre et contre un consensus de +0,5%

L'indice Michigan de confiance des consommateurs de l'université du Michigan en décembre sera communiqué à 16h00.

Les valeurs à suivre

Eli Lilly

Eli Lilly est attendu en hausse de plus de 10% en pré-marché à Wall Street après que le produit de son concurrent danois Novo Nordisk contre l'obésité a livré des résultats décevants. Le CagriSema, successeur potentiel du Wegovy, a amené une perte de poids de 22,7%, contre 25 % attendus, dans l'essai clinique Redefine 1. La trizépatide d'Eli Lilly (marques Zepbound et Mounjaro) a démontré en novembre une perte de poids moyenne soutenue de 22,9 % au cours de la période de traitement de trois ans.

Nike

Nike a déclaré pour le deuxième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 78 cents, contre 63 cents de consensus, après 1,03 dollar un an plus tôt. Les revenus de la marque à la virgule s'élèvent à 12,35 milliards de dollars, là où le consensus visait 12,1 milliards de dollars après 13,4 milliards un an avant. La firme américaine s'attend à une baisse à deux chiffres de son chiffre d'affaires au troisième trimestre.

Tesla

Le directeur de la Gigafactory Tesla de Shanghai, Song Gang, a quitté son poste selon une lettre envoyée au personnel mercredi. Il avait pris en 2018 les commandes de ce site qui est la plus grande usine du groupe en termes de production, exportant également vers l'Europe. Selon Reuters, il rejoindrait le groupe Envision, spécialiste des énergies renouvelables dont le siège est à Shanghai.

