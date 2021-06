Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : record pour le Nasdaq, le Dow reste en panne Cercle Finance • 23/06/2021 à 17:36









(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains évoluent sans grande tendance mercredi matin, même si le Nasdaq a réussi à s'offrir un nouveau record, soutenu par l'envolée des fabricants de semi-conducteurs. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones des 30 principales valeurs industrielles américaines reste en panne et affiche un repli anodin de 0,1% tandis que le Nasdaq, à forte pondération technologique, gagne lui 0,1% à 14.271,5 points. Les investisseurs semblent hésiter à poursuivre le mouvement de redressement amorcé ces deux derniers jours en l'absence d'éléments justifiant de prendre de nouvelles positions à l'achat. Les statistiques publiées dans la journée n'ont pas trouvé d'écho favorable chez les investisseurs. Il est vrai que la croissance de l'activité du secteur privé américain a sensiblement ralenti en juin, d'après IHS Markit, dont l'indice PMI composite est passé à 63,9 en estimation 'flash' ce mois-ci contre 68,7 en mai. Parallèlement, les ventes dans l'immobilier neuf ont baissé en mai aux Etats-Unis (-5,9%) même si les prix ont continué d'augmenter, ce qui témoigne de la vigueur non démentie du secteur. Côté valeurs, Microsoft repasse sous la barre symbolique des 2.000 milliards de dollars de valorisation boursière après être devenu hier le second titre de l'histoire à franchir ce cap. Dans une note diffusée dans la matinée, les analystes de Wedbush disent pourtant avoir relevé leur objectif de cours sur le titre, anticipant de nouveaux gains de contrats dans le cloud.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.