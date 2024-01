Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: record pour le Dow, Alphabet plombe le Nasdaq information fournie par Cercle Finance • 31/01/2024 à 17:21









(CercleFinance.com) - Wall Street évolue sans véritable tendance mercredi en dépit du repli des rendements obligataires, alimenté par un optimisme croissant concernant la politique de la Fed après un chiffre de l'emploi moins bon que prévu.



En fin de matinée, le Dow Jones grappille 0,1% à 38.511,7 points, alignant au passage un nouveau record, tandis que le Nasdaq Composite recule de 1,5% à 15.281,3 points, principalement alourdi par la chute d'Alphabet (-6%).



Principal élément de soutien à la tendance, l'enquête ADP publiée ce matin a montré que le secteur privé américain n'avait généré que 107.000 nouveaux emplois au mois de janvier.



Ce chiffre se situe nettement sous les attentes des économistes, de l'ordre de 150.000, mais aussi en forte baisse par rapport aux 158.000 du mois précédent.



Conséquence, cette statistique bien moins bonne que prévu ravive les espoirs selon lesquels la Fed pourrait bientôt devoir assouplir sa politique monétaire, après le 'statu quo' attendu aujourd'hui.



D'après le baromètre Fedwatch du CME, les traders anticipent désormais avec une probabilité de 61% une baisse des taux de la Fed de 25 points de base en mars, contre 40,4% hier.



Sur le front obligataire, les Treasuries versent dans l'euphorie avec une chute de 9,5 points à 3,96% du rendement du papier à dix ans à quelques heures du communiqué de la Fed.



Le dollar s'en ressent et corrige de 0,3%, ce qui permet à l'euro de remonter vers 1,0880 face au billet vert.



Les publications de résultats continuent par ailleurs de rythmer les échanges.



Microsoft (-0,9%) et Alphabet (-6,2%) subissent ainsi des prises de bénéfices après leur parcours exceptionnel des derniers mois, après avoir fait état hier soir de résultats trimestriels pourtant solides.



Sur le marché de l'énergie, le baril de brut texan WTI lâche 1,5% à 76.6 dollars suite à l'annonce d'une légère hausse des stocks de pétrole la semaine aux Etats-Unis.





