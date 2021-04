Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : record et septième hausse hebdomadaire ratés Cercle Finance • 26/04/2021 à 08:00









(CercleFinance.com) - A 21H30, le S&P500 inscrivait un nouveau record absolu à 4.194 et semblait bien parti pour aligner une septième semaine de hausse consécutive : les 25 dernières minutes n'ont pas permis qu'il en soit ainsi. Il aurait fallu que le S&P500 se maintienne au-dessus de 4.185, il n'a pu faire mieux que 4.180 (soit +1,1%, mais il s'est effrité de -0,15% sur la semaine). Le Dow Jones a engrangé +0,67% à 34.043 et n'est pas parvenu non plus à finir la semaine sur un gain (-0,45%), tandis que le Nasdaq s'est effrité également de -0,25% (malgré une envolée de +1,44%). Wall Street a salué de très bons chiffres 'macro' : l'activité du secteur privé aux Etats-Unis a atteint de nouveaux plus hauts au mois d'avril, en dépit de la pénurie de composants qui frappe le secteur industriel. L'indice PMI 'flash' composite a atteint 62,2 ce mois-ci, établissant un nouveau record depuis la création de la statistique, contre 59,7 en mars, selon les premiers résultats de l'enquête mensuelle d'IHS Markit. Dans les services, le PMI 'flash' est ressorti à 63,1 en avril, atteignant là encore un nouveau plus haut, contre 60,4 le mois précédent. Pour ce qui concerne l'activité manufacturière, l'indice PMI a progressé à 60,6, un niveau jamais atteint, après 59,1 en mars. Tout aussi spectaculaire, les ventes de logements neufs ont explosé de +20,7% en mars (contre +14,6% attendu après le coup de frein de -18,2% en février, suite aux intempéries). Le nombre de transaction a atteint 1,021 millions d'unités, contre un consensus à 888.000, la barre du million étant franchie pour la première fois depuis août 2006. Sur le marché obligataire, les T-Bonds -stables à 1,558%- n'ont pas réagi à cette série de chiffres très largement supérieurs aux attentes (sur la semaine, les T-Bonds ont affiché même -3 points).

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.