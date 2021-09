Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : record du Nasdaq malgré bond du VIX et des taux information fournie par Cercle Finance • 08/09/2021 à 07:47









(CercleFinance.com) - Wall Street en termine sur une note faible avec un S&P500 en repli de -0,34% (à 4.520) et un Dow Jones en baisse de -0,76% (à 35.100, plombé par Boeing qui lâche -2% et '3M' -4,5%) mais les optimistes retiendront que le Nasdaq grappille +0,07% (à 15.374) ... et cela suffit pour inscrire un nouveau record de clôture, le 35ème de l'année 2021. Record également pour le Nasdaq-100 (+0,15%) qui a bénéficié de la hausse d'Apple (+1,5% à 156,7$, nouveau zénith), de Facebook +1,6%, de Tesla +2,6%, et surtout de Moderna avec +4,4%, Pinduoduo avec +5,7% puis Match avec +7,5%. Le Nasdaq a été freiné par Docusign -6%, Vertex -3%, Lam Research -2,9%, eBay et Comcast -2,4%. Attention, le VIX a fait un bond de près de 10% à 19,05... un écart sans lien apparent avec la variation symbolique de -0,3% du 'S&P'. Il semblerait que des opérateurs se soient inquiétés de la nette dégradation des T-Bonds US qui affichent +5,2Pts à 1,375% (leur rendement franchit le cap technique des 1,3600%) ... sans que le catalyseur soit identifiable compte tenu du peu 'd'actualités' du jour (ni chiffres US, ni prises de position de membres de la Fed). Le Dollar s'est ressaisi et gagne +0,5% bien que son rendement n'ait pas connu une variation positive par rapport au Bund ou aux OAT.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.