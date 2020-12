Wall Street : record absolu de volumes pulvérisé avec Tesla

(CercleFinance.com) - Wall Street consolide de -0,4% (moyenne du Dow Jones et S&P500) à l'issue de la séance des '4 sorcières' qui aura vu exploser le record de volume d'échanges au-delà de tout ce qui a jamais été observés, au lendemain de la séance la plus parfaite de l'histoire des marchés aux Etats-Unis, avec 8 records simultanés sur les 8 principaux indices boursiers, mais également obligataires avec la jauge du 'high yield' au zénith, et des taux à '30 ans' au plus bas de l'histoire.

Le Nasdaq, dopé par un Tesla (incandescent à la veille de son introduction au sein du S&P500) a inscrit un nouveau record absolu à 12.809Pts avant de glisser jusque vers 12.655 (-environ -1%)... mais il s'est brutalement redressé jusque vers -0,07%, grâce à un rush historique sur Tesla qui représentait plus de 60% des volumes traités sur le Nasdaq-100 (+3% de gain hebdo).

Tesla a matérialisé une envolée de +6% à 695$ (clôture au plus haut), dans le volume d'échanges de 222Mns de titres le plus titanesque de l'histoire de Wall Street, soit 148Mds$, ou 40 fois le volume moyen d'une séance à la bourse de Paris), ce qui pulvérise littéralement le plus gros chiffre d'affaire global du S&P500 de 118Mds$ (Tesla inclus) en une seule séance qui remontait au 10 mars dernier.

Le S&P500 était également au zénith à l'ouverture: il s'est hissé vers 3.726 avant de rebasculer dans le rouge et terminer en baisse de -0,35% vers 3.709Pts, le Dow Jones recule de -0,41% à 30.179 mais gagne +1% sur la semaine.

Le dernier 'market mover' de la semaine, c'était l'indice des indicateurs avancés du Conference Board, attendu en hausse de 0,4% ce mois-ci après une progression de 0,7% en novembre: il fait mieux que prévu avec une hausse de 0,6% le mois dernier, à 109,1, après des progressions de 0,8% en octobre et de 0,7% en septembre.

Côté valeurs, outre Tesla, les échanges ont été intenses sur Intel (-6,3% avec 118 millions de titres échangés, soit 'seulement' 6Mds$ négociés) qui pourrait voir une partie du marché Microsoft lui échapper (pour les mêmes raisons qu'avec Apple: fabrication des puces haute performance en interne).

Autre mauvaise surprise : FedEx chute de -5,7%, malgré un bénéfice trimestriel quasiment doublé (avec un mois de novembre historique en terme d'activité)... mais les investisseurs sanctionnent l'absence d'objectif financier pour 2021.