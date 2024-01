Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: record absolu de clôture du S&P, rechute du WTI information fournie par Cercle Finance • 10/01/2024 à 23:34









(CercleFinance.com) - Wall Street termine en légère hausse mais cela suffit à permettre au Dow Jones (+0,45%, 3ème meilleure clôture de tous les temps , à 36.695) ou au S&P500 (+0,57% à 4.683,5) d'inscrire un nouveau zénith absolu de clôture.



L'année 2024 bascule ainsi dans le vert pour les 2 indices historiques précités, le Nasdaq-100 gagnant 0,7% (à tout prêt de 16.800) dans le sillage de Nvidia (+2,5%) qui pulvérise un nouveau record absolu à 545,5$, soit +10% depuis le 1er janvier, déjà la meilleure performance parmi les 7 fantastiques.

A noter les hausses solides de Palo-Alto +5,2%, de Meta +3,7%, Juniper +2,1% (après +21% la veille) et surtout d'Intuitive Surgical avec +10,2%.



Même si les commentateurs évoquent un climat d'attentisme à la veille des données d'inflation aux Etats-Unis, c'est un vent de confiance qui soufflait ce soir du Manhattan Sud.



Peut être quelques prises de position se dessinent déjà en amont de la saison des résultats des entreprises américaines au titre du quatrième trimestre qui doit débuter vendredi, avec les publications des grands groupes bancaires JPMorgan Chase, Bank of America et Wells Fargo.



La séance d'aujourd'hui n'a pas donné lieu non plus à d'importants mouvement sur le marché obligataire en l'absence d'indicateurs économiques de premier plan: les stocks des grossistes aux Etats-Unis ont de nouveau diminué légèrement, de 0,2% au mois de novembre 2023, selon le Département du Commerce après -0,3% en octobre... des données qui datent d'il y a 2 mois et ne sont pas pertinentes pour déterminer des tendances futures.



Les T-Bonds US ont fini la journée inchangés à 4,018% : on peut réellement parler de 'pause' à la veille du CPI.



A noter que le pétrole 'WTI' a inversé la vapeur sur le NYMEX, passant de +1,4% à -1,3% à 71,3$ après la publication des données de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) : elles montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 432,4 millions de barils lors de la semaine du 1er janvier, signalant une hausse modeste de 1,3 million de barils par rapport à la semaine précédente.



Les stocks de produits distillés -incluant le fioul domestique- ont augmenté de 6,5 millions de barils, tandis que les stocks d'essence ont augmenté de 8 millions de barils, toujours par rapport à la semaine précédente, poursuit l'agence.

Enfin, l'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 92,9% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,7 millions de barils/jour.





