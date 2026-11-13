Wall Street rechute, Nvidia reste sous pression

Le rebond de Nvidia a tourné court au lendemain du départ de Jensen Huang. Les indices américains baissent depuis l'ouverture malgré une bonne surprise sur les prix à la production. Les investisseurs restent aussi préoccupés par la perspective de nouvelles hausses de taux.

Il y a des journées qui marquent et restent dans les mémoires. Pour Nvidia, celle du 12 novembre fera date. Le PDG de la société américaine, Jensen Huang, a été poussé vers la sortie après des révélations sur ses relations extraconjugales, dont l'une avec une femme soupçonnée par les renseignements américains d'espionnage au profit de la Chine. La directrice financière Colette Kress assure l'intérim. L'action, qui a concentré l'attention à Wall Street jeudi, a chuté jusqu'à 14,4% en séance, avant de limiter sa baisse à 4,3% à la clôture. Vendredi, son rebond initial n'a pas tenu puisque qu'elle perd 3,76%, à 159,94 dollars, après les premiers échanges. Les résultats du 17 novembre constituent le prochain test pour la nouvelle direction du groupe.

Malgré l'optimisme initial, les indices américains évoluent dans le rouge depuis l'ouverture. Le Dow Jones cède 0,13%, le S&P 500 perd 0,97% et le Nasdaq Composite recule de 1,92%. La bonne nouvelle sur l'inflation ne suffit donc pas à soutenir le marché pour le moment. Les prix à la production ont augmenté de 0,3% en octobre, contre 0,4% attendu et après une hausse de 1,4% en septembre. Ce ralentissement apporte un peu de répit, mais leur progression annuelle atteint encore 6,5%, un sommet depuis novembre 2022.

Wall Street conserve néanmoins une avance sur la semaine. A la clôture jeudi, le Dow Jones gagnait encore 2% depuis vendredi dernier, le S&P 500 2,9% et le Nasdaq 3,2%. Les gains accumulés permettent encore d'absorber le repli du jour, à condition que les pertes ne se creusent pas trop.

La Fed reste sous pression

Selon Bruno Cavalier, chef économiste d'ODDO BHF, les droits de douane, l'énergie ainsi que les investissements dans l'IA alimentent les tensions inflationnistes et compliquent la tâche de la banque centrale. "La Fed n'est pas confrontée à une situation classique d'excès de demande. Pour une large part, le problème vient de perturbations de l'offre contre lesquelles la politique monétaire est assez démunie", précise t-il.

L'économiste attend une amélioration en 2027, avec l'atténuation du choc douanier et une contribution plus favorable de l'énergie, sauf nouvelle escalade au Moyen-Orient. Mais la résistance de l'emploi laisse encore à la banque centrale la possibilité de relever ses taux. "Tout cela laisse espérer un net repli de l'inflation en 2027, mais après tant d'années de dépassement de la cible, la Fed ne peut pas attendre passivement", estime Bruno Cavalier. ODDO BHF juge ainsi une hausse des taux en décembre quasiment acquise.

L'or reflète aussi cette nervosité. Après avoir chuté de 3% jeudi, il a rebondi à la publication des prix à la production, avant d'effacer ses gains. Il est presque stable, à 3 877,30 dollars l'once ( 0,08%) mais reste nettement en baisse sur la semaine. Et l'on sait que des taux élevés réduisent l'attrait d'un placement qui ne verse aucun intérêt.

Dans l'actualité des valeurs

Après deux heures de cotations vendredi, Modine Manufacturing gagne 25,63%, à 133,29 dollars, après avoir bondi de plus de 38% en séance. Le spécialiste du refroidissement des centres de données profite d'informations faisant état de discussions avec Samsung en vue d'un rachat, même si aucun accord définitif n'a été annoncé.

Cerebras Systems progresse de 6,56%, à 104,16 dollars, après avoir gagné plus de 23% en séance. Le fabricant de puces pour l'IA a relevé ses prévisions annuelles et annoncé un accord avec Microsoft. Il vise désormais un chiffre d'affaires pour ses activités principales ("core revenue") de 940 à 960 millions de dollars, contre 880 à 890 millions auparavant.

A l'inverse, Nebius perd 13,76%, à 110,94 dollars, après avoir chuté jusqu'à 15,3%. Des retards dans la mise en service de centres de données décalent ses revenus. La demande reste soutenue, mais les investisseurs sanctionnent les difficultés à la transformer en chiffre d'affaires.

Applied Materials recule de 5,21%, à 361,10 dollars, après avoir cédé jusqu'à 6,8%. Le fabricant d'équipements pour semi-conducteurs reste sous pression malgré des résultats et des perspectives supérieurs aux attentes. Il a dégagé un bénéfice ajusté trimestriel de 4,16 dollars par action pour un chiffre d'affaires de 10,41 milliards de dollars.