Wall Street rechute, Nvidia et Nebius ravivent les inquiétudes sur l'IA

Les marchés américains ont renoué avec la baisse jeudi, alors que la démission surprise de Jensen Huang à la tête de Nvidia et les perspectives financières décevantes de Nebius ont ravivé les inquiétudes concernant l'industrie de l'intelligence artificielle. À la clôture, le S&P 500 a reculé de 0,35% à 7 592,4 points, le Nasdaq 100 a cédé 0,30% à 28 289,2 points, tandis que le Dow Jones a abandonné 0,36% à 52 297,1 points.

Le principal événement de la séance est venu de Nvidia (-5%), dont le fondateur et emblématique PDG Jensen Huang a annoncé sa démission avec effet immédiat, après 33 ans à la tête du fabricant américain de semi-conducteurs. Cette décision intervient dans le prolongement des révélations sur ses relations personnelles, qui font désormais l'objet d'une enquête indépendante du conseil d'administration. La directrice financière Colette Kress assurera l'intérim, mais ce départ soudain soulève de nombreuses interrogations sur la succession du dirigeant qui a largement façonné la stratégie du groupe et son ascension spectaculaire dans l'IA.

L'incertitude touche également les fournisseurs d'infrastructures, notamment Nebius (-17%), lourdement sanctionné après avoir revu ses prévisions de revenus pour 2026 vers le bas de sa fourchette de 3 à 3,4 MdsUSD. Le fournisseur de capacités de calcul anticipe surtout entre 40 et 45 MdsUSD de dépenses d'investissement en 2027, nettement plus que les 28,8 MdsUSD attendus par les analystes. Si le groupe estime pouvoir financer l'essentiel de ces investissements grâce aux avances de ses clients et à des financements adossés à ses contrats, l'ampleur des sommes nécessaires continue d'alimenter les inquiétudes concernant l'endettement et les risques de dilution.

Quelques fabricants de puces parviennent néanmoins à résister, à l'image d'AMD ( 5%) et Broadcom ( 5%), qui pourraient bénéficier d'une diversification des commandes des géants technologiques au détriment de Nvidia.

La remontée des rendements obligataires constitue un autre frein majeur pour Wall Street, avec un taux américain à 10 ans qui grimpe de 13 points de base, à 5,11%, après une adjudication décevante de dette à 30 ans. Beth Hammack, présidente de la Fed de Cleveland, a également rappelé que l'inflation évoluait dans la mauvaise direction et que la politique monétaire devait devenir plus restrictive, tout en privilégiant un resserrement graduel, ce qui a accentué la pression sur le marché obligataire.

Cette tension sur les taux pénalise particulièrement le secteur immobilier, alors que les ventes de logements anciens ont chuté de 5,5% en octobre, à leur plus bas niveau depuis août 2010.

L'énergie ( 1,7%) fait en revanche figure d'exception, soutenue par un rebond du WTI de plus de 2%, à environ 88 USD le baril, après que Donald Trump a déclaré que Washington n'avait plus besoin d'un accord avec l'Iran. Ces propos ont ravivé les incertitudes concernant les négociations diplomatiques, sans nécessairement annoncer une reprise des opérations militaires.

Au total, seuls cinq des onze secteurs du S&P 500 terminent dans le vert, tandis que la technologie (-0,8%) et les matériaux (-1,2%) figurent parmi les principaux perdants. Les investisseurs surveilleront désormais les résultats de Cisco après la clôture, avant la publication vendredi des prix à la production américains, qui pourraient accentuer les tensions sur les taux en cas de nouvelle surprise inflationniste.