Wall Street rechute, les doutes sur l'IA et la remontée des taux pèsent sur le Nasdaq

Les marchés américains ont de nouveau reculé vendredi, pénalisés par la poursuite des dégagements dans les semi-conducteurs et les infrastructures d'intelligence artificielle. La remontée des rendements obligataires, alimentée par les déclarations de plus en plus restrictives de plusieurs responsables de la Fed, a également compliqué la séance. À la clôture, le S&P 500 reculait de 0,40% à 7 561,7 points, le Nasdaq 100 cédait 1,22% à 27 943,7 points, tandis que le Dow Jones résistait davantage, progressant légèrement de 0,10% à 52 347,6 points.

La correction des valeurs de l'IA se poursuit donc pour une deuxième séance consécutive, alors que le départ surprise de Jensen Huang à la tête de Nvidia (-2%) continue de susciter des interrogations sur l'avenir du principal fournisseur mondial de GPU. Les investisseurs redoutent notamment que cette transition précipitée ne fragilise la stratégie industrielle et financière du groupe, dont le rôle dépasse largement la simple fourniture de puces, puisqu'il participe également au financement de plusieurs de ses clients.

Les fournisseurs d'infrastructures sont de nouveau lourdement sanctionnés, notamment Nebius (-10%) et CoreWeave (-6%), tandis qu'AMD (-8%), Micron (-2%) et Broadcom (-5%) subissent également d'importants dégagements. La technologie (-2%) termine ainsi largement en queue du S&P 500, même si quelques valeurs parviennent à résister, à commencer par Cerebras ( 12%), le concurrent de Nvidia qui a relevé ses perspectives annuelles après avoir dévoilé une forte croissance de son activité cloud et de nouveaux contrats avec des géants technologiques, notamment Oracle.

Les résultats d'entreprises restent néanmoins accueillis avec beaucoup d'exigence. Cisco (-6%) a ainsi été sanctionné malgré une croissance de 24% de son chiffre d'affaires trimestriel, à 18,5 MdsUSD, et un relèvement de ses prévisions annuelles, les investisseurs s'inquiétant notamment de la pression sur ses marges.

Sur le front macroéconomique, les chiffres des prix à la production ont pourtant réservé une légère bonne surprise, avec une hausse de 0,3% en octobre, contre 0,4% attendu. Leur progression annuelle atteint néanmoins 6,5%, au plus haut depuis près de quatre ans, confirmant que les pressions inflationnistes restent particulièrement importantes.

Plusieurs responsables de la Fed ont d'ailleurs durci leur discours, Austan Goolsbee et Susan Collins soulignant notamment les risques persistants d'inflation et la nécessité de maintenir une politique monétaire restrictive. Le rendement américain à dix ans a ainsi grimpé jusqu'à 5,17%, son plus haut niveau depuis quatre semaines, accentuant la pression sur les valeurs de croissance.

L'énergie ( 0,7%) et les biens de consommation courante ( 1,2%) ont en revanche mieux résisté, tandis que les investisseurs se sont montrés prudents avant une semaine qui s'annonce déterminante pour l'industrie de l'IA. Nvidia publiera notamment ses résultats trimestriels mardi, alors que l'introduction en Bourse d'Anthropic devrait intervenir en fin de semaine. Les minutes de la dernière réunion de la Fed et plusieurs indicateurs économiques américains viendront compléter cet agenda particulièrement chargé.