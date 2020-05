Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : rebondit grâce aux 3 'titans', puis au pétrole Cercle Finance • 04/05/2020 à 23:40









(CercleFinance.com) - Wall Street bénéficie de quelques rachats ciblés après avoir chuté de -3% vendredi, suite au risque de regain de tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Le Dow Jones affichait -1,5% en début de séance, il en termine sur un gain de 0,11%, le S&P500 grappille +0,42% et le Nasdaq (+1,2%) a très rapidement échappé à la lourdeur initiale grâce à la poursuite du ramassage sur les 3 'titans' à plus de 1.000Mds$ de 'capi' que sont Microsoft (+2,5%), Apple (+1,4%) et Amazon (+1,3%). A noter également le rebond d'AMD de +5,4%, EVertex +3,8%, Zoom +3,5%, lectronic Arts +3,1%, Nvidia +3%... et de Tesla avec +9,6%, au nendemain d'un tweet d'Lon Musk jugeant le titre trop cher Le secteur qui a le mieux performé est celui de l'énergie avec la remontée des cours du pétrole : le baril de WTI a radicalement inversé la vapeur au fil des heures, entre -15% ce matin (à 18$) et +7% au final (à 21,2$). Le secteur qui a le plus souffert est l'aérien après que Warren Buffet ait annoncé avoir soldé toutes ses lignes (pour 6Mds$) dans ce secteur et qualifié le dossier Boeing (-1,4%) de 'trop compliqué. United Airlines a chuté de -5,1%, Alaska Air de -4,5%, Delta de -6,4% Le Dow Jones termine dans le vert grâce à Exxon (+4%) et Chevron (+2,2%), le S&P500 a profité en sus des rebonds de Valero +8,3%, Marathon +7,8%, Apache +6,9%, Diamondback +5,5%, Nal Oilwell +5,4%, EOG +4,9%.... Le Nasdaq a rapidement surperformé car peu pondéré en valeurs industrielles: le Département du Commerce a en effet dévoilé une chute de -10,3% des commandes à l'industrie aux États-Unis en mars, alors que les analystes misaient sur un recul de -9,7%. Mais il y a pire : les commandes de biens durables (notamment les voitures, les machine outil, le matériel ferroviaire, d'extraction pétrolière, les avions) ont quant à elles plongé de -14,7% au mois de mars: le Dow Jones est le premier impacté. En ce qui concerne le coup de déprime des marchés US vendredi, il n'est pas que 'conjoncturel': Wall Street s'inquiète d'une reprise des hostilités commerciales sino-américaines, Donald Trump présentant cela comme des mesures de rétorsion aux mensonges et falsification des données relatives à la crise sanitaire interne par Pékin. Il reproche également à Pékin d'avoir laissé les chinois circuler (par avion) librement dans le monde entier (en contaminant la plupart des pays visités, à commencer par les Etats Unis) alors que l'arrivée des étrangers sur le sol chinois avait été suspendue. Il avait assuré jeudi dernier détenir des preuves selon lesquelles le Covid-19 proviendrait du laboratoire de virologie P4 de Wuhan, alimentant encore un peu plus les tensions déjà vives entre Washington et Pékin. Le président américain brandit la menace de nouvelles surtaxes contre les produits chinois et d'une interdiction d'investir dans les entreprises chinoises intégrées dans les grands indices internationaux.

