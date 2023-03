Wall Street rebondit grâce à une possible intervention de grandes banques pour aider First Republic

La Bourse de New York rebondissait jeudi après que des médias américains ont fait état de la possible intervention de grandes banques américaines pour aider l'établissement régional First Republic, fragilisé ces derniers jours.

Après avoir perdu jusqu'à près de 1% en début de séance, le Dow Jones était en hausse de 1,01% vers 17H40 GMT.

"On a droit a un joli rebond, principalement pour deux raisons. La banque centrale suisse qui calme les craintes de voir Credit Suisse avoir des problèmes financiers et les informations selon lesquelles un groupe d'institutions financières parlent de déposer 20 milliards chez First Republic", a expliqué Peter Cardillo, de Spartan Capital.

Selon le Financial Times, JPMorgan Chase tente de rallier derrière plusieurs grands noms de la place pour venir au secours de la californienne First Republic, régulièrement considérée comme le prochain maillon faible de la crise qui tourmente le secteur bancaire depuis une semaine.

Outre JPMorgan Chase, sept institutions financières seraient parties aux discussions, à savoir les plus grosses banques américaine ainsi que les établissements régionaux PNC Financial Services et US Bancorp.

D'après la chaîne CNBC, ce groupe serait prêt à déposer 20 milliards de dollars chez First Republic pour renforcer ses dépôts et ramener la confiance dans cette enseigne peu connue jusqu'ici.

Après avoir décroché de plus de 36% en début de séance, l'action First Republic a été mise en orbite par ces informations de presse. Le retournement a été si brutal que la cotation du titre a été suspendu à plusieurs reprises par le Nasdaq.

Vers 17H40 GMT, l'action prenait 3,63%, après avoir gagné jusqu'à 28%.