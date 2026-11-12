Wall Street rebondit grâce à la hausse des valeurs énergétiques ; les difficultés de Nvidia s'aggravent

Les principaux indices de Wall Street ont opéré un revirement jeudi , la hausse des cours du pétrole ayant profité aux valeurs énergétiques , alors même que le départ du directeur général de Nvidia, Jensen Huang , suscitait des inquiétudes quant à l'avenir de ce géant de l'IA.

L'action du géant des puces électroniques NVDA.O affichait en fin de séance une baisse de 4,2 %, après s'être redressée par rapport à ses plus bas de la séance. Les investisseurs particuliers ont acheté pour environ 111 millions de dollars d'actions Nvidia au cours de la première demi-heure de cotation, ce qui représente la plus forte demande d'achat en ouverture jamais enregistrée pour ce titre, selon les données de Vanda Analytics.

Huit des onze principaux indices sectoriels du S&P 500 étaient en territoire positif, le secteur de l’énergie .SPNY menant la danse avec une hausse de 1,3 %.

Les cours du pétrole ont augmenté après que le président américain Donald Trump a déclaré : "Nous n'avons pas besoin d'un accord avec l'Iran."

À 11 h 38 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 125,85 points, soit 0,24 %, à 52 612,34, le S&P 500 .SPX gagnait 13,09 points, soit 0,17 %, à 7 632,47 et le Nasdaq Composite .IXIC progressait de 34,77 points, soit 0,14 %, à 25 500,96.

"Nous avons passé deux ans dans un marché où les indices se maintenaient à des niveaux records alors que la plupart des entreprises qui les composent se négociaient bien en deçà de leurs propres records", a déclaré Bill Mann, stratège en chef des investissements chez Motley Fool Asset Management.

"Une reprise qui ne repose pas sur une poignée de titres est la première chose que nous aimerions voir pour savoir si la situation va changer."

LE SECTEUR DE L'IA DANS LA CONFUSION

Pourtant, certains investisseurs ont averti que des interrogations persisteront quant à l’avenir des entreprises spécialisées dans l’IA qui entretiennent des liens étroits avec Nvidia.

La société a soutenu plusieurs entreprises, y compris ses propres clients, par le biais d’accords de financement qui font désormais l’objet d’une surveillance accrue depuis le départ de Huang.

"Nvidia ne se contente pas de vendre des puces. Elle soutient également certains des financements qui aident ses clients à construire les centres de données dans lesquels ces puces sont intégrées", a déclaré Matthew Tuttle, fondateur et directeur général de Tuttle Capital Management.

"Quelle part de la demande provient de clients capables de payer de leur propre poche? Quelle part nécessite un investissement ou une garantie de Nvidia? Et qu’adviendra-t-il des bénéfices si ce soutien devient plus coûteux?"

L’indice Philadelphia Semiconductor .SOX a progressé de 0,2 %.

La société Nebius ( NBIS.O ), spécialisée dans le néocloud, a indiqué que son chiffre d’affaires pour 2026 se situerait dans la fourchette basse de ses prévisions antérieures, ce qui a fait chuter son action de 17 %. Son concurrent CoreWeave ( CRWV.O ) a quant à lui perdu environ 6 %.

D'autres entreprises liées aux centres de données, IREN IREN.O et Applied Digital APLD.O , ont reculé respectivement de 5 % et 4 %.

En revanche, les actions de certaines sociétés du "Magnificent Seven" ont progressé: Alphabet GOOGL.O , Microsoft MSFT.O et Amazon AMZN.O ont chacune gagné plus de 1 %.

Les concurrents de Nvidia, Advanced Micro Devices AMD.O et Broadcom AVGO.O , ont quant à eux progressé de plus de 6 % chacun.

ATTENTE DES DONNÉES SUR L'INFLATION, HAUSSE DU PRIX DU PÉTROLE

Les investisseurs attendent également la publication vendredi de l’indice des prix à la production, qui fera suite à un indice des prix à la consommation plus élevé que prévu en début de semaine.

Les opérateurs considèrent qu’une hausse des taux par la Réserve fédérale en décembre est une certitude, avec environ 8 % de chances qu’il s’agisse d’une hausse exceptionnelle de 50 points de base, selon l’outil CME FedWatch.

La présidente de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, a déclaré qu’elle ne pensait pas que la banque centrale doive opter pour des hausses de taux plus agressives afin de lutter contre l’inflation.

Par ailleurs, l’indice Strategy MSTR.O de Michael Saylor a chuté de 3,7 % après que l’opérateur d’indices MSCI a annoncé qu’il allait retirer le titre de ses indices mondiaux.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 2,15 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 2 ,31 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 18 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 2 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 35 nouveaux plus hauts et 173 nouveaux plus bas.