Wall Street rebondit et Uber s'envole

(AOF) - Les marchés américains ont rebondi, mais ils ont clôturé nettement sous leurs plus hauts du jour. Les inquiétudes à propos d’une possible récession - qui hantent les marchés depuis la fin de semaine dernière – sont restées prégnantes. Du côté des valeurs, les publications de Caterpillar, Palantir et d’Uber ont été bien accueillies. Le Dow Jones a gagné 0,76% à 38997,66 points tandis que le Nasdaq Composite a progressé de 1,03% à 16366,85 points. Dans le même temps, le rendement du 10 ans américain a progressé après avoir nettement reculé depuis la fin de la semaine dernière.

Uber (+10,93% à 64,87 euros) a terminé à la deuxième place de l'indice S&P 500, galvanisé par une progression plus importante que prévu de ses profits au deuxième trimestre. Le géant américain de la réservation de voiture avec chauffeurs (VTC) et de la livraison de repas à domicile a bénéficié de la nette amélioration des résultats de cette dernière activité. Elle a vu son Ebitda ajusté s'envoler de 79% à 588 millions de dollars. La rentabilité de la livraison de repas à domicile a été soutenue par la progression des volumes.

Les chiffres économiques du jour

Les Etats-Unis ont enregistré un déficit commercial de 73,10 milliards de dollars en juin après un déficit de 75 milliards de dollars en mai. Le consensus s'élevait à 72,50 milliards de dollars.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Caterpillar

Les revenus du deuxième trimestre 2024 de Caterpillar se sont élevés à 16,7 milliards de dollars, soit une baisse de 4% par rapport aux 17,3 milliards de dollars du deuxième trimestre 2023. Le consensus s'élevait à 16,11 milliards de dollars. "Cette diminution est principalement due à la baisse du volume des ventes de 1,206 milliard de dollars, partiellement compensée par une réalisation favorable des prix", explique le fabricant mondial d'équipements de construction. La marge bénéficiaire d'exploitation était de 20,9% sur ce deuxième trimestre, contre 21,1% il y a un an à la même période.

Diamondback Energy

Le bénéfice net de Diamondback Energy au deuxième trimestre 2024 s'est élevé à 837 millions de dollars, soit 4,66 dollars par action diluée. Il s'élevait à 556 millions de dollars au deuxième trimestre 2023 Sur cette période, l'Ebitda consolidé ajusté est ressorti à 1,7 milliard de dollars contre 1,41 milliard de dollars un an avant. Les liquidités nettes provenant des activités d'exploitation s'élevaient à 1,5 milliard de dollars. Le flux de trésorerie disponible de Diamondback pour le deuxième trimestre 2024 est de 816 millions de dollars contre 547 millions de dollars un an auparavant.

Palantir

L'entreprise de logiciels d'analyse de données Palantir Technologies a publié des profits plus élevés qu'anticipé et de nouveau rehaussé ses objectifs annuels. Au deuxième trimestre, Palantir Technologies a enregistré un bénéfice net part du groupe en hausse de 20% à 134 millions de dollars, soit 6 cents par action. Il a dépassé le consensus Bloomberg s'élevant à 82,8 millions de dollars. Le résultat opérationnel ajusté est ressorti à 254 millions de dollars.

Spirit Aerosystems

Le chiffre d'affaires de Spirit Aerosystems au deuxième trimestre 2024 a augmenté de 9% à 1,49 milliard de dollars. Cette hausse est due principalement à l'augmentation des activités de production sur la plupart des programmes commerciaux et à l'augmentation du chiffre d'affaires de la division défense et espace, partiellement compensée par la baisse du volume de production sur le programme Boeing 737. En revanche, le groupe accentue ses pertes sur cette période sur un an, passant de 206 à 415 millions de dollars.