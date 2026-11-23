Wall Street rebondit en force alors que Nvidia réintègre Jensen Huang au poste de directeur général

Les principaux indices de Wall Street ont fortement rebondi lundi, emmenés par une hausse de près de 7 % du Nasdaq, à forte composante technologique , les investisseurs se ruant à nouveau sur les valeurs liées à l’IA après l’annonce par Nvidia de la réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général.

L'action NVDA.O de Nvidia a bondi de 32,2 % , en passe d'enregistrer sa plus forte hausse journalière depuis plus de deux décennies, après un revirement extraordinaire qui a fait suite à l'appel du président Donald Trump en faveur du retour de M. Huang.

M. Huang avait démissionné de son poste de directeur général au début du mois à la suite de révélations concernant des relations extraconjugales, dont l’une avec une espionne chinoise présumée.

Le fabricant de puces est largement considéré comme un pilier du secteur de l’intelligence artificielle, et son rebond spectaculaire a contribué à redonner confiance à l’ensemble du secteur après des semaines de ventes massives.

“Le retour de Huang marque l’un des plus grands revirements de l’histoire de la Bourse. Jamais autant de valeur n’a reposé sur les épaules d’un seul dirigeant”, a déclaré David Russell, responsable mondial de la stratégie de marché chez TradeStation.

“Wall Street a envisagé un marché boursier sans son leadership et n’a pas apprécié ce qu’il en a vu.”

L’indice Nasdaq-100 .NDX était en passe de gagner plus de 2 000 milliards de dollars en capitalisation boursière lundi.

L'indice Nasdaq Composite .IXIC et l'indice S&P 500 .SPX étaient en passe d'enregistrer leurs plus fortes hausses journalières depuis la flambée des marchés qui avait suivi la suspension par Trump de son programme de droits de douane “Liberation Day” en avril 2025.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont progressé, l’indice Philadelphia Semiconductor .SOX affichant une hausse de 13,4 % et s’apprêtant également à enregistrer sa meilleure séance depuis avril 2025.

La remontée a été généralisée dans le secteur technologique , les titres dits des “Magnificent Seven” — Tesla TSLA.O , Amazon AMZN.O , Microsoft MSFT.O , Meta META.O et Alphabet GOOGL.O — progressant de 5,8 % à 12,4 %.

Les entreprises spécialisées dans le cloud et les centres de données, qui avaient subi une forte pression à la vente peu après le départ soudain de Huang, ont également progressé. CoreWeave CRWV.O a grimpé de 21,5 % , IREN IREN.O a gagné 26,4 % et Nebius NBIS.O a progressé de 23,4 %.

Le secteur des technologies de l’information du S&P 500 .SPLRCT a bondi de 8,9 % et a mené la hausse de l’indice de référence.

Les autres secteurs ont également progressé, le secteur de l’énergie .SPNY étant le seul à afficher un résultat négatif .

Ce rebond fait suite à plusieurs semaines difficiles pour les actions, les investisseurs s’étant inquiétés du niveau élevé d’endettement sous-tendant les investissements dans l’IA et s’étant interrogés sur la capacité du secteur à générer des rendements suffisants. Les craintes d’une surveillance politique accrue du secteur se sont également amplifiées après la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis.

La vague de ventes avait fait basculer le S&P 500 .SPX et le Dow .DJI en phase de correction, tandis que le Nasdaq était sur le point d’entrer en marché baissier avant le rebond de lundi.

À 12h02 ( heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 1 470,00 points, soit 3,05 %, à 49 617,33, le S&P 500 .SPX gagnait 335,07 points, soit 4,85 %, à 7 245,46 et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 1 509,70 points, soit 6,69 %, à 24 131,42.

LES CHIFFRES DE L'INFLATION SERONT AU CENTRE DE L'ATTENTION

Les investisseurs vont désormais se concentrer sur le rapport de mercredi concernant les dépenses de consommation des ménages, qui pourrait donner de nouvelles indications sur les perspectives de politique monétaire de la Réserve fédérale.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les opérateurs anticipent une probabilité de près de 98 % d'une hausse des taux de 25 points de base lors de la réunion de la Fed en décembre.

Le président de la Fed de New York, John Williams, doit s'exprimer plus tard dans la journée de lundi.

Par ailleurs, l'action ZS.O de Zscaler a bondi de 15,3 % après que CrowdStrike CRWD.O a annoncé lundi son intention d’acquérir le fournisseur de solutions de cybersécurité, dans le cadre d’une opération entièrement en actions valorisant Zscaler à environ 43,9 milliards de dollars.

L'action CrowdStrike a reculé de 10,5 %.

Les titres en hausse ont été 4,44 fois plus nombreux que ceux en baisse à la Bourse de New York (NYSE) et 3,91 fois plus nombreux au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 1 nouveau plus haut sur 52 semaines et 6 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 15 nouveaux plus hauts et 207 nouveaux plus bas.