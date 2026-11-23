Wall Street rebondit en force alors que Jensen Huang reprend ses fonctions de directeur général chez Nvidia

Les principaux indices de Wall Street ont bondi lundi, le Nasdaq, à forte composante technologique, s'envolant de plus de 7%, les investisseurs se ruant sur les valeurs liées à l'IA après l'annonce par Nvidia de la réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général.

L'action Nvidia NVDA.O a bondi de 34,5% à la suite de ce revirement extraordinaire, survenu après que le président américain Donald Trump eut appelé au retour de Jensen Huang.

Jensen Huang avait démissionné de son poste de directeur général au début du mois à la suite de révélations concernant des relations extraconjugales, dont l’une avec une espionne chinoise présumée.

Le fabricant de puces est largement considéré comme un pilier du secteur de l’intelligence artificielle, et son rebond spectaculaire a contribué à redonner confiance à l’ensemble du secteur après des semaines de ventes massives.

“Le retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia est un choc presque aussi grand que son départ”, a déclaré Lindsey Stewart, directrice d’Institutional Insights chez Morningstar.

“Mais parallèlement à ce sentiment de soulagement, des questions ne manqueront pas de se poser quant à savoir qui est le mieux placé pour assurer une gouvernance appropriée et une surveillance des risques clés au sein de cette entreprise désormais gigantesque, située au cœur d’un écosystème mondial d’IA d’une importance cruciale.”

L’indice Nasdaq-100 .NDX était en passe de gagner plus de 2 000 milliards de dollars de capitalisation boursière lundi.

Le Nasdaq Composite .IXIC et le S&P 500 .SPX s’apprêtaient à enregistrer leurs plus fortes hausses journalières depuis la suspension des droits de douane du “Jour de la Libération”, en avril 2025.

Les titres dits des “Magnificent Seven” ont mené la hausse, avec Amazon AMZN.O , Microsoft MSFT.O et Alphabet GOOGL.O enregistrant des hausses comprises entre 4% et 6%. Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont rebondi, contribuant à faire grimper l’indice Philadelphia Semiconductor .SOX de 14,8%.

Les entreprises spécialisées dans le cloud et les centres de données ont également progressé. CoreWeave CRWV.O a gagné 25%, IREN IREN.O a progressé de 31% et Nebius NBIS.O a avancé de 27%.

Le secteur des technologies de l’information du S&P 500 .SPLRCT a bondi de 9,4% et a mené la hausse de l’indice de référence.

Les autres secteurs ont également progressé, seuls les groupes des biens de consommation de base .SPLRCS et de l'énergie .SPNY affichant des résultats négatifs.

À 10h45 ( heure de l’Est), le Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 1 465,80 points, soit 3,04%, à 49 634,45, le S&P 500 .SPX gagnait 351,58 points, soit 5,09%, à 7 263,34 et le Nasdaq Composite gagnait 1 608,64 points, soit 7,11%, à 24 226,37.

Du côté des données, la croissance de l’activité des entreprises américaines a encore ralenti en novembre, les prix élevés ayant freiné les nouvelles commandes et les contraintes de capacité ayant limité la production, mais l’activité globale reste solide, selon une enquête.

La publication phare de cette semaine sera toutefois le rapport sur les dépenses de consommation des ménages, prévu mercredi, qui pourrait donner de nouvelles indications sur les perspectives de politique monétaire de la Réserve fédérale.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les opérateurs tablent sur une probabilité de près de 98% d'une hausse des taux de 25 points de base lors de la réunion de la Fed en décembre.

Le président de la Fed de New York, John Williams, doit s’exprimer plus tard dans la journée de lundi.

Par ailleurs, l'action Zscaler ZS.O a bondi de 17% après que CrowdStrike CRWD.O a annoncé lundi son intention d’acquérir le fournisseur de solutions de cybersécurité, dans le cadre d’une opération entièrement en actions valorisant Zscaler à environ 43,9 milliards de dollars.

L'action CrowdStrike a reculé de 9 ,4 %.

Les titres en hausse ont été 4,26 fois plus nombreux que ceux en baisse à la Bourse de New York (NYSE) et 4,53 fois plus nombreux au Nasdaq.

Le S&P 500 n'a enregistré aucun nouveau plus haut sur 52 semaines et 6 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 15 nouveaux plus hauts et 166 nouveaux plus bas.