Wall Street rebondit, CoreWeave ravive l'optimisme autour de l'IA

Les marchés américains ont nettement rebondi mercredi, portés par les résultats rassurants de CoreWeave, qui ont redonné confiance aux investisseurs dans la solidité de la demande en infrastructures d'IA. À la clôture, le S&P 500 progressait de 1,31% à 7 619,4 points, le Nasdaq 100 de 2,28% à 28 374,3 points et le Dow Jones de 0,49% à 52 486,5 points.

Le principal catalyseur de la séance est venu de CoreWeave ( 24%), le fournisseur américain de capacités de calcul pour l'IA, dont les résultats trimestriels ont dépassé les attentes. Son chiffre d'affaires a bondi de près de 170%, à 3,66 MdsUSD, tandis que son carnet de commandes atteint désormais 132,5 MdsUSD. Le groupe a également relevé ses prévisions de revenus annuels, désormais attendus entre 13 et 13,3 MdsUSD, et indiqué anticiper environ 9 MdsUSD d'avances et de dépôts de ses clients au cours des trois prochains mois.

Ces annonces ont contribué à apaiser les inquiétudes concernant le financement des investissements colossaux dans les centres de données, alors que le secteur était sous pression depuis la victoire des démocrates au Congrès. Le PDG de CoreWeave, Michael Intrator, a notamment assuré que le nouveau contexte politique ne remettait pas en cause ses projets de développement, tout en soulignant que la demande pour les capacités prévues en 2027 et 2028 dépassait largement l'offre disponible.

La confiance des investisseurs a également été confortée par les informations selon lesquelles OpenAI aurait franchi pour la première fois les 10 MdsUSD de chiffre d'affaires trimestriel, selon Bloomberg, témoignant de la vigueur de la demande pour les modèles d'IA malgré les interrogations persistantes sur leur rentabilité.

Le regain d'optimisme s'est ainsi propagé aux semi-conducteurs, avec des hausses marquées pour Sandisk ( 14%), Micron ( 12%), AMD ( 7%) et Intel ( 7%), tandis que Nvidia ( 3%) retrouve quelques couleurs. Les fournisseurs d'infrastructures ne sont pas en reste, à l'image de Nebius ( 17%), Bloom Energy ( 13%), Dell ( 12%) et Lumentum ( 11%), qui regagnent une partie du terrain perdu lors de la récente correction.

La technologie ( 2,9%) domine largement les performances sectorielles, devant l'énergie ( 1,5%) et les industrielles ( 1,3%). La progression du marché reste néanmoins inégale, puisque la consommation discrétionnaire (-0,3%) et la santé (-0,1%) évoluent dans le rouge, tandis que l'immobilier reste quasiment stable (-0,01%). Les constructeurs de logements et les fournisseurs de matériaux de construction souffrent notamment des perspectives de nouvelles hausses des taux de la Fed, susceptibles de freiner davantage la demande immobilière. Microsoft (-2%) fait également figure d'exception dans la technologie, pénalisé par les inquiétudes concernant la concurrence croissante d'Anthropic dans les logiciels professionnels.

Sur le front macroéconomique, l'actualité est restée calme en raison de Veterans Day, qui a entraîné la fermeture du marché obligataire. L'attention se tourne désormais vers les prix à la production (PPI) attendus vendredi, qui pourraient renforcer les anticipations de resserrement monétaire après la mauvaise surprise inflationniste de mardi.