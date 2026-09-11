Wall Street rebondit avec la baisse du pétrole, l'inflation reste tenace

La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, se redressant après les pertes de la veille, grâce notamment à la baisse des prix du pétrole, tandis que les investisseurs réajustent leurs paris concernant la réunion de la Fed de la semaine prochaine à la lumière des chiffres de l'inflation.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 539,30 points, soit 1,04%, à 52.603.40 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,86% 7.657,02 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,82% points, à 26.295,53 points.

L'indice des prix à la consommation a progressé de 0,4% le mois dernier, après une hausse de 0,1% en juillet, a annoncé vendredi le Bureau américain des statistiques du travail, en raison notamment de la remontée des prix de l'essence.

Les rendements obligataires réagissent de manière contrastée à ces données : ceux des titres à long terme reculent, tandis que ceux à court terme, plus sensibles aux anticipations concernant les taux d'intérêt, avancent, le deux ans US2YT=RR gagnant 3,5 points de base à 4,5852%.

Les paris du marché sur la probabilité d'une hausse des taux ont grimpé à environ 80%, contre 70% auparavant.

L'indice des prix à la production, publié jeudi, avait déjà légèrement renforcé les anticipations d'une hausse des coûts d'emprunt mercredi prochain.

"Nous pensons que la Réserve fédérale doit réagir à ces phénomènes à court terme, sous peine de voir se reproduire la forte inflation des années 1970, ce qui constituerait un nouvel échec de la politique monétaire discrétionnaire", estime Said Haidar, fondateur de Haidar Capital Management.

Les marchés suivent de près les chiffres de l'inflation dans un contexte de recrudescence des tensions au Moyen-Orient et alors que les cours du pétrole restent, malgré leur baisse de vendredi, au-dessus des 100 dollars le baril.

L'Iran prévoit d'organiser lundi à Oman une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Irak et d'autres États arabes riverains du Golfe afin de discuter de la sécurité des voies maritimes commerciales traversant le détroit d'Ormuz, a déclaré vendredi le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères.

Aux valeurs, Oracle ORCL.N gagne 2,8% après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, ce qui contribue à apaiser les craintes concernant son endettement élevé.

Adobe ADBE.O , en revanche, cède 2,6%, les investisseurs se montrant déçus par sa prévision de chiffre d'affaires.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N4530L8

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)

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NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|