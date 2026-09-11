Des traders travaillent dans la salle des marchés de la Bourse de New York (NYSE)

La Bourse de New York a ouvert ‌en hausse vendredi, se redressant après les pertes de la veille, grâce notamment à la baisse ​des prix du pétrole, tandis que les investisseurs réajustent leurs paris concernant la réunion de la Fed de la semaine prochaine à la lumière des chiffres de l'inflation.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow ​Jones gagne 539,30 points, soit 1,04%, à 52.603.40 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,86% 7.657,02 points.

Le ​Nasdaq Composite prend 0,82% points, à 26.295,53 points.

L'indice ⁠des prix à la consommation a progressé de 0,4% le mois dernier, après une hausse ‌de 0,1% en juillet, a annoncé vendredi le Bureau américain des statistiques du travail, en raison notamment de la remontée des prix de l'essence.

Les rendements obligataires ​réagissent de manière contrastée à ces ‌données : ceux des titres à long terme reculent, tandis que ceux ⁠à court terme, plus sensibles aux anticipations concernant les taux d'intérêt, avancent, le deux ans gagnant 3,5 points de base à 4,5852%.

Les paris du marché sur la probabilité d'une hausse des taux ont ⁠grimpé à environ 80%, ‌contre 70% auparavant.

L'indice des prix à la production, publié jeudi, avait déjà légèrement ⁠renforcé les anticipations d'une hausse des coûts d'emprunt mercredi prochain.

"Nous pensons que la Réserve fédérale ‌doit réagir à ces phénomènes à court terme, sous peine de voir se reproduire ⁠la forte inflation des années 1970, ce qui constituerait un nouvel échec ⁠de la politique monétaire ‌discrétionnaire", estime Said Haidar, fondateur de Haidar Capital Management.

Les marchés suivent de près les chiffres de ​l'inflation dans un contexte de recrudescence des tensions ‌au Moyen-Orient et alors que les cours du pétrole restent, malgré leur baisse de vendredi, au-dessus des 100 dollars le baril.

L'Iran ​prévoit d'organiser lundi à Oman une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Irak et d'autres États arabes riverains du Golfe afin de discuter de la sécurité des voies maritimes ⁠commerciales traversant le détroit d'Ormuz, a déclaré vendredi le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères.

Aux valeurs, Oracle gagne 2,8% après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, ce qui contribue à apaiser les craintes concernant son endettement élevé.

Adobe, en revanche, cède 2,6%, les investisseurs se montrant déçus par sa prévision de chiffre d'affaires.

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(Rédigé par Diana Mandiá, ​édité par Benoit Van Overstraeten)