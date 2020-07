Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : rebondit avant présentation du plan à 1.000Mds$ Cercle Finance • 27/07/2020 à 23:01









(CercleFinance.com) - L'ambiance s'est réchauffée à Wall Street à mesure que l'heure de la divulgation du plan de soutien de 1.000Mds$ se rapprochait. Les gains du Nasdaq ont doublé en seconde partie de séance: il grimpe de +1,67% à 10.536 tandis que le S&P500 se contente de +0,75% (il en termine à 5% de son record absolu) et le Dow Jones de +0,43%. Le point d'orgue a retenti à 22H30 avec le communiqué lu par Mitch McConnell : le leader Républicains a rendu public le nouveau plan de soutien de 1.000Mds$ visant à faire face aux conséquences économiques de l'épidémie de coronavirus, ainsi que le montant des aides mensuelles qui sont divisées par 2 pour 30 millions d'américains au chômage (de 2.400 à 1.200$/mois). Une enveloppe de 100Mds$ sera consacrée à l'enseignement primaire. Les opérateurs vont maintenant pouvoir se concentrer à 100% sur les trimestriels: plus d'un tiers des sociétés de l'indice S&P-500 vont dévoiler leurs comptes cette semaine, parmi lesquelles Amazon, Apple, Google puis Facebook (qui retarde sa publication de 24H) jeudi pour ce quatuor de 'GAFA' qui pèse près de 5.000Mds$ de capitalisation (40% du Nasdaq-100). Sur le plan macroéconomique, les investisseurs ont peu réagi aux commandes de biens durables en juin aux Etats Unis : elles grimpent de +7,3% au lieu de +7,00% anticipé à la suite d'une forte hausse de la part du secteur automobile US, ce qui contrebalance l'arrêt presque complet des commandes de Boeing. Hors secteur 'transport' (constructeurs de véhicules particuliers et avionneurs), les commandes de biens durables ont progressé de +3,3%. Sur le front des changes, le Dollar poursuit sa glissade, et elle est rapide en ce lundi: -0,85% face à l'Euro, lequel se hisse vers 1,1760. La faiblesse du billet vert dope l'once d'or qui s'envole de +3% vers un nouveau record absolu de 1.941$/Oz... et l'argent n'est pas en reste avec un bond de +7% à 24,5$, un zénith depuis fin août 2013. Enfin, le bitcoin bénéficie également de son statut de placement alternatif : il s'est envolé de +8% ce lundi. Coté valeurs, le Nasdaq a été tiré par Tesla +8,7%, puis des 'biotechs' comme Alexion (+5,3%) ou Biogen (+5,1%) dans le sillage de Moderna avec +9,2%. Les technos plus classiques ont été emmenées par KLA +4,7%, Qualcomm +4,3%, Applied Materials +3,9%, eBay +3,8%, Micron +3,1%, Apple +2,4%, Amazon +1,5%, Facebook ou Microsoft +1,2%. Côté baisses, lourde rechute des croisiéristes, repli de valeurs bancaires (spécialistes du crédit immobilier) et des 'brokers' et de nombreux producteurs de 'shale oil'.

