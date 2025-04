Wall Street rebondit après sa chute de la veille

Un opérateur à la Bourse de New York, le 21 avril 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York poursuit sa hausse mardi, à la faveur d'un rebond technique et au lendemain d'une forte chute, alors que les incertitudes commerciales et économiques subsistent.

Vers 15H20 GMT, le Dow Jones gagnait 2,19%, l'indice Nasdaq prenait 2,52% et l'indice élargi S&P 500 avançait de 2,21%.

Les investisseurs s'adonnent "à des achats à bon compte après les fortes pertes enregistrées lundi", commentent les analystes de Briefing.com dans une note.

La place new-yorkaise se remet en effet de sa chute de la veille, provoquée par "les commentaires de Donald Trump envers (Jerome Powell) le président de la banque centrale américaine (Fed)", explique Steve Sosnick, d'Interactive Brokers.

Donald Trump a menacé de se débarrasser du dirigeant de l'institution - dont le mandat s'achève normalement en mai 2026 -, ce qui remettrait en cause l'indépendance séculaire de l'institution.

"Il pourrait y avoir un ralentissement de l'économie à moins que (...) cet immense +loser+, ne baisse les taux d'intérêt, maintenant", a écrit lundi M. Trump sur son réseau social Truth, dans une référence transparente à M. Powell.

Sur le plan commercial, "il n'y a pas vraiment de percées en termes de négociations avec les différents pays" visés par les droits de douane imposée par le président américain, commente M. Sosnick.

Ces surtaxes douanières et les mesures de représailles prises par les autres pays devraient d'ailleurs fortement peser sur l'économie mondiale cette année, a estimé mardi le Fonds monétaire international (FMI), qui a démarré ses réunions de printemps à Washington.

En outre, l'institution prévoit que l'économie des Etats-Unis progresse de 1,8% cette année, ce qui représente une baisse de 0,9 point par rapport à sa précédente estimation de janvier.

Sur le marché obligataire, après s'être fortement tendu la veille, le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans s'établissait à 4,39% contre 4,41% lundi en clôture.

Côté entreprises, les investisseurs digèrent une nouvelle salve de résultats.

Le groupe de défense américain Lockheed Martin reculait de 0,77% malgré de meilleurs résultats qu'anticipé au premier trimestre, profitant d'une hausse des volumes dans les équipements militaires et armements dans un environnement "très dynamique".

Le groupe parapétrolier américain Halliburton reculait franchement (-5,31%) après avoir vu son activité ralentir encore davantage au premier trimestre en Amérique du Nord, un fléchissement partiellement compensé par l'international.

Le chiffre d'affaires ressort en baisse de 12% sur un an pour l'Amérique du Nord, mais n'a reculé que de 2% dans le reste du monde, selon un communiqué.

L'entreprise américaine d'aéronautique et de défense RTX plongeait (-9,03%). Le groupe a dépassé les attentes au premier trimestre malgré un contexte "difficile", enregistrant une hausse de 5% de son chiffre d'affaires sur un an à 20,3 milliards de dollars, mais le bénéfice net a reculé de 10% à 1,53 milliard.

Le groupe GE Aerospace, né de la scission l'an dernier du conglomérat General Electric, était recherché (+3,69%) après avoir publié des résultats en hausse au premier trimestre et table toujours sur la croissance en 2025 en dépit de la guerre commerciale.

Les résultats du géant des voitures électriques Tesla sont attendus plus tard dans la journée, après la fermeture de Wall Street.

Les entreprises tentent "d'évaluer l'impact des tarifs douaniers (...) mais il existe une réelle incertitude et (...) le marché a désespérément besoin de clarté", fait valoir Steve Sosnick.

Nasdaq