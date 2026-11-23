Les actions américaines ont bondi lundi, emmenées par une forte hausse du Nasdaq, la réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général de Nvidia ayant incité les investisseurs à se tourner à nouveau vers les titres liés à l'IA après la chute de la semaine dernière.

L'action Nvidia ( NVDA.O ) a bondi de 36,6% après la réintégration de Jensen Huang par le conseil d'administration . Ce dernier avait démissionné de l'entreprise le 12 novembre à la suite de révélations concernant des relations extraconjugales, dont l'une avec une espionne chinoise présumée.

Le président américain Donald Trump a déclaré avoir conclu un accord avec le conseil d’administration de Nvidia pour ramener Jensen Huang au poste de directeur général. Nvidia est largement considérée comme un pilier du secteur de l’IA.

Cette nouvelle a aidé Wall Street à se remettre de la forte vague de ventes de la semaine dernière . Vendredi, le S&P 500 et le Dow Jones ont tous deux confirmé une correction, alors que les inquiétudes grandissaient concernant le secteur de l’IA.

Le Nasdaq-100 .NDX a gagné plus de 2.000 milliards de dollars en capitalisation boursière lundi , tandis que le Nasdaq Composite et le S&P 500 ont enregistré leurs plus fortes hausses quotidiennes depuis la flambée du marché qui avait suivi la suspension par Trump de son programme de droits de douane “Liberation Day” en avril 2025.

“On pensait, et cela se confirme aujourd’hui, que Jensen Huang revêt une importance toute particulière pour Nvidia et pour le secteur de l’IA”, a déclaré Thomas Martin, gestionnaire de portefeuille senior chez Globalt Investments.

“Il a toutefois ajouté: “Un problème a été résolu – et ce n’est pas des moindres –, mais il reste à voir comment le reste de la situation va évoluer.”

Selon les données préliminaires, l’indice S&P 500 .SPX a gagné 328,45 points, soit 4,75%, pour clôturer à 7.238,84 points, tandis que l’indice Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 1.463,21 points, soit 6,47%, à 24.080,94. L’indice Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 1.452,56 points, soit 3,02%, pour atteindre 49.599,89.

Avant lundi, le Nasdaq était sur le point d’entrer en phase baissière, les investisseurs s’inquiétant du niveau élevé d’endettement sous-tendant les investissements dans l’IA et se demandant si ce secteur serait en mesure de générer des rendements suffisants. Les craintes d’une surveillance politique accrue se sont également amplifiées après la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis.

L’indice des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX et le secteur des technologies de l’information du S&P 500 .SPLRCT ont tous deux enregistré une forte hausse lundi, tout comme les valeurs de très grande capitalisation telles qu’Amazon AMZN.O , Microsoft MSFT.O , Meta META.O et Alphabet GOOGL.O .

Les entreprises spécialisées dans le “néocloud” et les centres de données, qui avaient subi une forte pression à la vente suite au départ soudain de Huang, ont également progressé. D’autres secteurs ont également progressé, le secteur de l’énergie .SPNY étant le seul à afficher un résultat négatif.

“Nous ne pensons pas que le rebond soit terminé, et à ces niveaux, il n’est pas trop tard pour réintégrer progressivement des positions dans le secteur technologique”, a déclaré Andrew Slimmon, gestionnaire de portefeuille senior chez Morgan Stanley Investment Management.

Cette semaine, le rapport sur les dépenses de consommation des ménages, attendu mercredi , pourrait donner des indications sur les perspectives de politique monétaire de la Réserve fédérale.