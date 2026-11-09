Wall Street rebondit après la chute des valeurs liées à l'IA de la semaine dernière ; Nvidia recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +1,27 %, S&P 500 +1,48 %, Nasdaq +1,87 %

* Nvidia en baisse alors que la société fait l'objet d'une enquête concernant des allégations d'activités de renseignement étranger

* KKR en hausse après un bénéfice trimestriel record

(Dernières informations après l'ouverture des marchés)

par Niket Nishant et Utkarsh Hathi

Les principaux indices de Wall Street ont progressé lundi, les investisseurs tentant de mettre de côté les inquiétudes liées à l’IA de la semaine dernière tout en attendant plus de précisions sur la polémique entourant le directeur général de Nvidia, Jensen Huang.

Ces hausses marquent le début d’une semaine décisive qui devrait permettre de déterminer si la vague de ventes qui a suivi les élections de mi-mandat la semaine dernière était excessive ou justifiée. Les analystes ont averti que plusieurs sources d’inquiétude se cumulaient en coulisses.

L’action de Nvidia NVDA.O , la deuxième entreprise la plus valorisée au monde, a chuté de 5,6 % après qu’une enquête interne visant à déterminer si le directeur général Huang avait été la cible d’une opération de renseignement étranger a soulevé des questions quant à son avenir au sein du fabricant de puces d’IA.

« C'était la cerise sur le gâteau pour les investisseurs cherchant à se désengager des valeurs liées à l’IA. C’est un très mauvais titre qui affecte les valeurs technologiques », a déclaré Nadia El Bilassy, analyste de marché senior chez Equiti Group.

L'attention portée à Nvidia pourrait s'atténuer d'ici la fin de la semaine, « lorsque nous aurons des sujets plus importants à aborder, comme les chiffres de l'inflation », a-t-elle ajouté.

Le ministère du Travail doit publier mardi son rapport sur l’indice des prix à la consommation pour le mois d’octobre; les économistes interrogés par Reuters tablent sur une hausse de 2,7 % en glissement annuel.

Les craintes d’une hausse des taux en décembre persistent également après la publication, en octobre, de chiffres de l’emploi supérieurs aux prévisions .

À 9 h 46 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 652,49 points, soit 1,27 %, à 51 938,22, le S&P 500 .SPX gagnait 108,81 points, soit 1,48 %, à 7 485,67 et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 458,92 points, soit 1,87 %, à 25 038,34.

Neuf des onze principaux secteurs du S&P 500 ont terminé en hausse , les biens de consommation discrétionnaire .SPLRCD et les services de communication .SPLRCL menant la danse.

Des courtiers de Wall Street, notamment Morgan Stanley et UBS, ont qualifié de « disproportionnée » la chute de la semaine dernière dans le secteur de l’IA , arguant que les risques d’une réglementation extrême des développements des centres de données sous un Congrès contrôlé par les démocrates ont peu de chances de se concrétiser.

LES ACTIONS DU SECTEUR DES PUCES ÉLECTRONIQUESPROGRESSENT LÉGÈREMENT, LES MARCHÉS ÉVALUENT LES RÉSULTATS

Les actions de certains fabricants de puces ont progressé: Marvell Technology MRVL.O et Broadcom AVGO.O ont respectivement gagné 5 % et 6,5 %, tandis qu’Intel INTC.O et Qualcomm QCOM.O ont chacune progressé de près de 2 %.

L’indice Philadelphia Semiconductor .SOX , plus large, a progressé de 3,3 %, après avoir connu vendredi sa pire semaine depuis mars 2025.

Parmi les hyperscalers, Microsoft MSFT.O , Alphabet

GOOGL.O , Meta META.O et Amazon AMZN.O ont progressé de 2,5 % à 5 %.

Tesla TSLA.O et SpaceX SPCX.O , dirigées par Elon Musk, ont également progressé de 4,5 % chacune.

L'action du géant de l'investissement KKR KKR.O a progressé de 1 % après que son bénéfice trimestriel a atteint un niveau record. Constellation Energy CEG.O , une entreprise du secteur de l'énergie bénéficiant de l'essor de l'IA, a gagné 2,8 % après que son bénéfice ajusté du troisième trimestre a dépassé les attentes.

Sur les 335 entreprises de l’indice S&P 500 ayant publié leurs résultats jeudi, 82,4 % ont dépassé les estimations, selon Tajinder Dhillon, responsable de la recherche sur les résultats et les actions chez LSEG Data and Analytics.

Les actions de classe B de Berkshire Hathaway BRKb.N ont reculé de 0,1 % après que le conglomérat a annoncé un bénéfice en baisse au troisième trimestre .

Les titres en hausse ont été 3,87 fois plus nombreux que ceux en baisse à la Bourse de New York (NYSE), et 2,32 fois plus nombreux au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 4 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 2 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 36 nouveaux plus hauts et 80 nouveaux plus bas.