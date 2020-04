Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street rebondit après deux séances de net recul Reuters • 22/04/2020 à 16:10









WALL STREET OUVRE EN HAUSSE (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, des résultats de sociétés encourageants permettant d'effacer une partie des pertes subies sur les deux séances précédentes en raison de l'effondrement des cours du pétrole. Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 410,47 points, soit 1,78%, à 23.429,35 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 1,78% à 2.785,39 points. Le Nasdaq Composite prend 1,9% à 8.420,48 points. Le S&P-500 a cédé 4,8% sur les deux premières séances de la semaine, dominées par la chute du cours à terme du pétrole brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) en territoire négatif. Le marché pétrolier se reprend un peu mercredi: le WTI regagne plus de 20% à 13,91 dollars le baril et le Brent près de 8% à 20,87 dollars. Il profite entre autres de l'adoption mardi soir par le Sénat à Washington d'un nouveau plan de soutien à l'économie de quelque 500 milliards de dollars. Les valeurs pétrolières en profitent: Exxon Mobil gagne 4,13%, Chevron 3,52%, Schlumberger 7,68%. Les marchés attendent à 14h30 GMT les chiffres hebdomadaires de l'Energy Information Administration (EIA) sur les stocks de pétrole aux Etats-Unis. Dans l'actualité des résultats, le producteur de semi-conducteur Texas Instruments s'adjuge 2,95% après un premier trimestre meilleur qu'attendu et des déclarations encourageantes pour les mois à venir. A la baisse, Netflix cède 2,72% malgré une croissance supérieure aux prévisions de son portefeuille d'abonnés, le géant de la vidéo en ligne ayant expliqué anticiper un ralentissement en cas de levée des mesures de confinement. (Marc Angrand)

