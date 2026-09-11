Wall Street rebondit alors que les cours du pétrole se stabilisent ; les risques d'inflation restent au centre des préoccupations de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Hausse des indices: Dow Jones +1,02 %, S&P 500 +1,05 %, Nasdaq +1,22 %

* L'IPC a progressé de 0,4 % en août, après une hausse de 0,1 % en juillet

* Dell atteint un niveau record, les valeurs du secteur du matériel informatique progressent

(Mise à jour avec les cours de fin de matinée)

par Tharuniyaa Lakshmi et Niket Nishant

Les principaux indices boursiers américains ont progressé vendredi, le recul des cours du pétrole ayant apporté un soulagement, permettant aux actions de terminer sur une note positive une semaine difficile, bien que les données aient montré une accélération de l'inflation des prix à la consommation en août.

Dell DELL.N a bondi de plus de 11% pour atteindre un niveau record. Hewlett Packard Enterprise HPE.N a progressé de près de 10% et HP HPQ.N a gagné environ 7%, après les bons résultats d'Oracle ORCL.N .

Ces hausses soulagent quelque peu la pression à un moment où les anticipations fluctuantes en matière de taux, l’intensification du conflit au Moyen-Orient et la hausse des rendements des bons du Trésor ont pesé sur les actions.

"Après plusieurs jours de positionnement défensif, le mouvement d’aujourd’hui ressemble à un retour à la moyenne. Le marché se trouvait peut-être dans une situation temporaire de survente, et nous assistons désormais à un certain dénouement de cette situation", a déclaré André Bakhos, associé gérant chez Ingenium Analytics.

L’indice des prix à la consommation a augmenté de 0,4% le mois dernier après avoir légèrement progressé de 0,1% en juillet. Sur les douze mois clos en août, l’inflation à la consommation a progressé de 3,4%, en ligne avec les hausses enregistrées en juillet.

"Les chiffres d’aujourd’hui ne suffisent pas à pousser les investisseurs à se ruer vers la sortie", a déclaré Kim Forrest, directrice des investissements chez Bokeh Capital Partners, soulignant que les baisses de jeudi avaient peut-être été exagérées.

Ce rapport fait suite à la publication, jeudi, d’un indice des prix à la production légèrement plus élevé que prévu. Selon l’outil CME FedWatch, les opérateurs estiment à 87% la probabilité d’une hausse des taux lors de la prochaine réunion de la Fed, contre près de 70% avant la publication de l’IPC.

"Nous pensons que la Réserve fédérale doit réagir à ces chiffres à court terme, sous peine de voir se reproduire la forte inflation des années 1970, ce qui constituerait un nouvel échec de la politique monétaire discrétionnaire", a déclaré Said Haidar, fondateur de Haidar Capital Management.

À 11h52 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 530,49 points, soit 1,02%, à 52.593,73; le S&P 500 .SPX gagnait 79,68 points, soit 1,05%, à 7.671,38; et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 318,32 points, soit 1,22%, à 26.400,04.

Le Dow Jones s’apprêtait toutefois à enregistrer sa plus forte baisse hebdomadaire depuis mars. Le S&P 500 et le Nasdaq devaient également mettre fin à deux semaines de hausses consécutives.

L’indice de volatilité du CBOE .VIX , baromètre de la peur à Wall Street, a reculé de 2,08 points à 15,76.

Dix des onze principaux indices sectoriels du S&P 500 étaient dans le vert, les indices des services de communication

.SPLRCL et de la technologie .SPLRCT menant la hausse.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé d’environ 3%, mais se maintenaient tout de même au-dessus de 104 dollars le baril. Les contrats à terme sur le West Texas Intermediate CLc1 ont chuté de 3%, mais restaient proches de la barre des 100 dollars le baril.

Par ailleurs, Oracle a légèrement progressé de près de 1% après avoir dépassé les estimations concernant ses résultats trimestriels publiés jeudi soir, ce qui a rassuré les actionnaires quant à la rentabilité de ses investissements dans l’IA.

L'action d'ACV Auctions ACVA.N a bondi de 44% après que le site d'enchères automobiles en ligne Copart CPRT.O a accepté de la racheter dans le cadre d'une transaction de près de 1,9 milliard de dollars .

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 2,07 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,8 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré sept nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et six nouveaux plus-bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 38 nouveaux plus-hauts et 128 nouveaux plus-bas.