Wall Street rebondit alors que les chiffres élevés de l'inflation renforcent les anticipations d'une hausse des taux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec les cours de l'après-midi, ajout d'un commentaire d'analyste)

* L'IPC a progressé de 0,4% en août, après une hausse de 0,1% en juillet

* Dell atteint un niveau record, les valeurs du secteur du matériel informatique progressent

* S&P 500 +0,99%, Nasdaq +1,08%, Dow +1,08%

par Noel Randewich et Tharuniyaa Lakshmi

Wall Street a rebondi vendredi, alors que les cours du pétrole reculaient et que les chiffres élevés de l’inflation renforçaient les anticipations d’une hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale la semaine prochaine pour lutter contre l’inflation.

L'action Dell DELL.N a bondi de 11% pour atteindre un niveau record. Hewlett Packard Enterprise HPE.N a bondi de 10% et HP HPQ.N a gagné 6,5% après que les résultats trimestriels d'Oracle ORCL.N ont dépassé les estimations . Oracle a reculé de 0,5%.

Les prix à la consommation aux États-Unis ont accéléré le mois dernier, le prix de l’essence ayant rebondi après deux baisses mensuelles consécutives, ce qui accentue la pression sur la Fed pour qu’elle resserre sa politique monétaire afin de lutter contre l’inflation.

Les contrats à terme sur taux d’intérêt reflètent désormais une probabilité de près de 90% que la banque centrale relève ses taux lors de sa réunion de politique monétaire de mercredi, selon l’outil CME FedWatch. Ce chiffre est en hausse par rapport à une probabilité de 72% enregistrée jeudi.

“On ne peut guère faire plus certain que cela”, a déclaré Thomas Martin, gestionnaire de portefeuille senior chez GLOBALT Investments à Atlanta. “La Fed fera ce qu’il faut et relèvera ses taux, ce qui est globalement positif pour maîtriser l’inflation.”

Le S&P 500 a progressé de 0,99% à 7.666,77 points. Le Nasdaq a gagné 1,08% à 26.363,39 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a progressé de 1,08% à 52.625,63 points.

L’indice PHLX des semi-conducteurs .SOX a bondi de 2,39%, soutenu par une hausse de 2,6% du titre Advanced Micro Devices

.AMD.O .

Dix des onze indices sectoriels du S&P 500 ont progressé, en tête desquels celui des services de communication .SPLRCL , en hausse de 1,69%, suivi par celui des technologies de l'information .SPLRCT , qui a gagné 1,35%.

L’indice de volatilité du CBOE .VIX , baromètre de la peur à Wall Street, a reculé de 2,2 points à 15,63.

Le rebond de vendredi fait suite à la nervosité récente observée à Wall Street, liée à l’inflation et à la hausse des rendements des bons du Trésor à long terme, ainsi qu’aux inquiétudes concernant les dépenses massives destinées à la construction de centres de données dédiés à l’IA. Le S&P 500 affiche une baisse d’environ 2% par rapport à son plus haut historique atteint le 13 août, mais reste en hausse de 12% en 2026.

La récente baisse du S&P 500, conjuguée à de solides perspectives de bénéfices, fait que l'indice de référence se négocie à 19 fois les bénéfices attendus, son niveau le plus bas depuis avril 2025, lorsque les annonces de droits de douane du président américain Donald Trump, dans le cadre du “Liberation Day”, avaient plongé les marchés mondiaux dans la tourmente.

Les cours du pétrole ont baissé mais sont restés en hausse de plus de 9% sur la semaine, les attaques le long des routes maritimes du Moyen-Orient ayant ravivé les craintes d’une perturbation prolongée de l’approvisionnement. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé d’environ 3%, tout en restant au-dessus de 104 dollars le baril.

L'action d'ACV Auctions ACVA.N a bondi de 44% après que le site d'enchères automobiles en ligne Copart CPRT.O a accepté de la racheter dans le cadre d'une transaction de près de 1,9 milliard de dollars .

Au sein de l’indice S&P 500 .AD.SPX , les titres en hausse ont été 2,6 fois plus nombreux que ceux en baisse.

Le S&P 500 a enregistré sept nouveaux plus hauts et sept nouveaux plus bas; le Nasdaq a enregistré 41 nouveaux plus hauts et 146 nouveaux plus bas.