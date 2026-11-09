Wall Street rebondit alors que la chute des cours du pétrole apaise les craintes inflationnistes ; Nvidia s'effondre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le S&P en passe d'enregistrer sa plus forte hausse quotidienne depuis sept mois

* Nvidia en baisse alors que la société enquête sur des allégations d'espionnage étranger

* KKR en hausse après un bénéfice trimestriel record

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +2,21 %, S&P 500 +2,41 %, Nasdaq +2,67 %

(Le point sur les échanges de l'après-midi)

par Chuck Mikolajczak et Niket Nishant

Les actions américaines ont rebondi lundi, la baisse des cours du pétrole ayant apaisé les craintes inflationnistes et aidé le S&P 500 à se remettre de sa plus forte chute hebdomadaire depuis avril 2025. Les valeurs technologiques ont bondi , même si le géant de l’IA Nvidia a chuté en raison de la polémique entourant son directeur général, Jensen Huang.

La semaine dernière, les actions avaient chuté après que la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis a ravivé les craintes que de nouvelles réglementations ne viennent entamer la pérennité du secteur de l’IA.

Les 11 principaux indices sectoriels du S&P 500 onttous progressé lundi. Les secteurs de l'industrie .SPLRCI et de la consommation discrétionnaire .SPLRCD ont affiché les meilleures performances, avec une hausse supérieure à 3 %.

NVIDIA EN BAISSE MALGRÉ UNE HAUSSE GÉNÉRALE

Les marchés étaient en mode rallye alors même que Nvidia

NVDA.O , la deuxième entreprise la plus valorisée au monde, s’effondrait d’environ 6 % et atteignait son plus bas niveau intrajournalier depuis le 31 mars, sur fond de questions concernant l’avenir du directeur général Huang au sein du fabricant de puces d’IA, à la suite d’une enquête interne visant à déterminer si les services de renseignement étrangers l’avaient pris pour cible.

“ Le thème de l’IA n’est pas près de disparaître: même si certains s’en inquiètent, les démocrates ne vont pas détruire l’IA. Ils en sont incapables. Elle a sa propre dynamique. Ils peuvent la réglementer, mais ils ne l’arrêteront certainement pas ”, a déclaré Ken Polcari, associé et stratège en chef des marchés chez SlateStone Wealth à Jupiter, en Floride.

La forte baisse des cours du pétrole brut a également contribué à apaiser les craintes liées aux pressions sur les prix, le président américain Donald Trump ayant minimisé la probabilité de nouvelles frappes contre l’Iran.

“ Les cours du pétrole, bien sûr: s’ils baissent de 4 %, cela ne fait qu’ajouter de l’huile sur le feu ”, a déclaré Ken Polcari.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 1.131,81 points, soit 2,21 %, pour atteindre 52.417,54, le S&P 500 .SPX a gagné 177,81 points, soit 2,41 %, à 7.554,67 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 656,06 points, soit 2,67 %, à 25.235,49. Le S&P était en passe d'enregistrer sa plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis le 8 avril, tandis que le Nasdaq s'apprêtait à connaître sa meilleure journée depuis le 30 juillet.

Les chiffres de l’inflation sont au programme cette semaine, puisque le ministère du Travail publiera mardi son rapport sur l’indice des prix à la consommation (IPC) pour octobre et vendredi celui sur l’indice des prix à la production (IPP).

LES ANALYSTES PARLENT D'UNE RÉACTION EXAGÉRÉE

Certains analystes de Wall Street ont également considéré la chute de la semaine dernière comme une réaction excessive. Morgan Stanley et UBS ont déclaré que la chute des valeurs liées à l’IA la semaine dernière était exagérée , et que les risques d’une réglementation extrême du développement des centres de données sous un Congrès contrôlé par les démocrates avaient peu de chances de se concrétiser.

Mais d’autres défis se profilent. Les craintes d’une hausse des taux en décembre ont persisté après la publication, en octobre, de chiffres de l’emploi supérieurs aux prévisions .

Les fabricants de puces ont bondi. L’indicePhiladelphia Semiconductor .SOX a progressé de plus de 6 % après avoir plongé de plus de 12 % la semaine dernière, sa plus forte baisse hebdomadaire depuis la semaine close le 4 avril 2025. Nvidia a été le seul titre en baisse de l’indice, tandis que Broadcom

AVGO.O a gagné près de 9 % et qu’Advanced Micro Devices

AMD.O a bondi d’environ 13 %, constituant les deux plus fortes hausses.

L'action du géant de l'investissement KKR KKR.O a progressé de 1,9 % après que son bénéfice trimestriel a atteint un niveau record. Constellation Energy CEG.O , une entreprise du secteur de l'énergie exposée au développement de l'IA, a bondi de plus de 10 % après que son bénéfice ajusté du troisième trimestre a dépassé les attentes.

Les actions de classe A de Berkshire Hathaway BRKb.N ont gagné 0,6 % après que le conglomérat a annoncé un bénéfice en baisse au troisième trimestre .

Les titres en hausse ont été 4,46 fois plus nombreux que ceux en baisse à la Bourse de New York (NYSE), et 3,56 fois plus nombreux au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 13 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et trois nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 73 nouveaux plus hauts et 135 nouveaux plus bas.