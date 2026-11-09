Wall Street rebondit alors que la chute des cours du pétrole apaise les craintes inflationnistes ; Nvidia recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +1,86 %, S&P 500 +2,05 %, Nasdaq +2,34 %

* Nvidia en baisse alors que la société fait l'objet d'une enquête concernant des allégations d'activités de renseignement à l'étranger

* KKR en hausse après avoir enregistré un bénéfice trimestriel record

(Mise à jour avec les cours de fin de matinée)

par Niket Nishant et Utkarsh Hathi

Les principaux indices de Wall Street ont rebondi lundi, la baisse des cours du pétrole ayant apaisé les craintes des investisseurs après la vague de ventes de la semaine dernière, même si le géant de l’IA Nvidia a atteint son plus bas niveau depuis sept mois à la suite de la polémique entourant son directeur général, Jensen Huang.

Ces fortes hausses ont apaisé les inquiétudes concernant le secteur de l’IA, qui avait secoué les marchés après la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat la semaine dernière. Dix des onze principaux indices sectoriels du S&P 500 étaient en territoire positif, les secteurs de l’industrie .SPLRCI et de la consommation discrétionnaire .SPLRCD menant la danse.

Le président américain Donald Trump a minimisé la probabilité de nouvelles frappes contre l’Iran, ce qui a fait baisser les cours du pétrole brut et apaisé les craintes inflationnistes.

L’inflation sera au cœur de l’actualité cette semaine après la publication mardi par le ministère du Travail de son rapport sur l’indice des prix à la consommation pour le mois d’octobre.

Les marchés ont également été rassurés par certains courtiers de Wall Street appelant au calme. Morgan Stanley et UBS ont déclaré que la chute des valeurs liées à l’IA de la semaine dernière était exagérée , et que les risques d’une réglementation extrême du développement des centres de données sous un Congrès contrôlé par les démocrates avaient peu de chances de se concrétiser.

Mais d’autres défis se profilent. Les craintes d’une hausse des taux en décembre ont persisté après la publication, en octobre, de chiffres de l’emploi meilleurs que prévu .

Nvidia NVDA.O , la deuxième entreprise la plus valorisée au monde, a chuté de 6,2 % pour atteindre son plus bas niveau depuis avril, après qu’une enquête interne visant à déterminer si son directeur général, Huang, avait été la cible d’une opération de renseignement étrangère a soulevé des questions quant à son avenir au sein du fabricant de puces d’IA.

À 11 h 45 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 953,53 points, soit 1,86 %, à 52 239,26, le S&P 500 .SPX a gagné 151,53 points, soit 2,05 %, à 7 528,39 et le Nasdaq Composite .IXIC a bondi de 574,76 points, soit 2,34 %, à 25 155,62.

« Il va encore y avoir quelques ajustements à venir en ce qui concerne le secteur de l’IA », a déclaré Ted Parkhill, fondateur et directeur général d’Incline Investment Management.

LES VALEURS DU SECTEUR DES PUCES ÉLECTRONIQUES EN LÉGÈRE HAUSSE, LES MARCHÉS ÉVALUENT LES RÉSULTATS

Les fabricants de puces ont progressé: Marvell Technology

MRVL.O et Broadcom AVGO.O ont respectivement gagné 9 % et 8 %, tandis qu’Intel INTC.O et Qualcomm QCOM.O ont chacun progressé de plus de 4 %.

L’indice Philadelphia Semiconductor .SOX a progressé de 6 %, après avoir connu sa pire semaine depuis mars 2025.

Parmi les hyperscalers, Microsoft MSFT.O , Alphabet

GOOGL.O , Meta META.O et Amazon AMZN.O ont progressé de 2 % à 5 %.

Tesla TSLA.O et SpaceX SPCX.O , dirigées par Elon Musk, ont également progressé de 5,5 % chacune.

L'action du géant de l'investissement KKR KKR.O a progressé de 2,3 % après que son bénéfice trimestriel a atteint un niveau record. Constellation Energy CEG.O , une entreprise du secteur de l'énergie bénéficiant de l'essor de l'IA, a grimpé de 8 % après que son bénéfice ajusté du troisième trimestre a dépassé les attentes.

Sur les 335 entreprises de l’indice S&P 500 ayant publié leurs résultats jeudi, 82,4 % ont dépassé les estimations, selon Tajinder Dhillon, responsable de la recherche sur les résultats et les actions chez LSEG Data and Analytics.

Les actions de classe A de Berkshire Hathaway BRKb.N ont reculé de 0,5 % après que le conglomérat a annoncé un bénéfice en baisse au troisième trimestre .

Les titres en hausse ont été 3,93 fois plus nombreux que ceux en baisse à la Bourse de New York (NYSE), et 3,41 fois plus nombreux au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré sept nouveaux plus hauts sur 52 semaines et trois nouveaux plus bas, tandis que l'indice Nasdaq Composite a enregistré 64 nouveaux plus hauts et 120 nouveaux plus bas.