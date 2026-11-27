La Bourse de New York rebondit vendredi en début de séance, les investisseurs revenant après un jour férié qui a écourté une semaine mouvementée pour les titres liés à l'intelligence artificielle (IA).

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 1% à 50.685,10 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse 1,12% à 7.263,41 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 1,46% à 23.929,33 points.

Nvidia NVDA.O cède toutefois 1,28% dans les premiers échanges après deux séances de baisse et un fort bond de 31% lundi, la démission puis le retour de son directeur général Jensen Huang, impliqué dans un scandale présumé d'espionnage, ayant provoqué une forte volatilité du cours de l'action et un véritable séisme dans le secteur de l'IA.

L'agence Bloomberg a rapporté vendredi avant l'ouverture que les puces Blackwell du groupe américain avaient été installées dans un centre de données de Shanghai lié à Alice Huang, fondatrice de Megaspeed et maîtresse présumée de Jensen Huang.

Malgré les turbulences, sur la semaine, le titre conserve une partie des gains enregistrés lundi, mais a déjà perdu près de 20% cette année, après trois exercices complets de solides hausses.

Ce vendredi, c'est par ailleurs le Black Friday, la journée de promotions qui suit Thanksgiving, une date importante pour le secteur de la consommation car elle marque le début de la saison des achats de Noël.

La séance est par ailleurs écourtée ce vendredi à la Bourse de New York, qui doit fermer à 19h00, heure de Paris.

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(Rédigé par Diana Mandiá)