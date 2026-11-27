Les traders travaillent à la Bourse de New York (NYSE) à New York.

27 novembre (Reuters) - La Bourse de New ‌York rebondit vendredi en début de séance, les investisseurs revenant ​après un jour férié qui a écourté une semaine mouvementée pour les titres liés à l'intelligence artificielle (IA).

Dans les premiers échanges, l'indice ​Dow Jones gagne 1% à 50.685,10 points et le Standard & Poor's 500, plus large, ​progresse 1,12% à 7.263,41 points.

Le ⁠Nasdaq Composite prend 1,46% à 23.929,33 points.

Nvidia cède toutefois 1,28% ‌dans les premiers échanges après deux séances de baisse et un fort bond de 31% lundi, la ​démission puis le ‌retour de son directeur général Jensen Huang, impliqué ⁠dans un scandale présumé d'espionnage, ayant provoqué une forte volatilité du cours de l'action et un véritable séisme dans le secteur ⁠de l'IA.

L'agence Bloomberg ‌a rapporté vendredi avant l'ouverture que les puces Blackwell ⁠du groupe américain avaient été installées dans un centre ‌de données de Shanghai lié à Alice Huang, fondatrice ⁠de Megaspeed et maîtresse présumée de Jensen Huang.

Malgré ⁠les turbulences, sur ‌la semaine, le titre conserve une partie des gains enregistrés ​lundi, mais a déjà perdu ‌près de 20% cette année, après trois exercices complets de solides hausses.

Ce vendredi, c'est ​par ailleurs le Black Friday, la journée de promotions qui suit Thanksgiving, une date importante pour le secteur ⁠de la consommation car elle marque le début de la saison des achats de Noël.

La séance est par ailleurs écourtée ce vendredi à la Bourse de New York, qui doit fermer à 19h00, heure de Paris.

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(Rédigé ​par Diana Mandiá)