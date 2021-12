Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: rebond vigoureux après trois séances de baisse information fournie par Cercle Finance • 22/12/2021 à 07:25

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a rebondi vigoureusement ce mardi après trois séances consécutives de baisse : le Dow Jones a ainsi gagné 1,6% à 35493 points et le Nasdaq Composite a grimpé de 2,4% à 15341 points.



'Le moral a été soutenu par des informations selon lesquelles une version du plan de dépenses sociales Build Back Better de l'Administration Biden pourrait encore être négociée sur la Colline du Capitole ', explique Wells Fargo.



'De plus, Joe Biden a encouragé des tests à grande échelle comme nouvelle stratégie pour limiter l'impact de la variante Omicron du coronavirus, au lieu des confinements déployés en début de pandémie ', ajoute la banque californienne.



Au terme de cette séance dépourvue de données macroéconomiques, neuf des onze secteurs du S&P500 ont terminé en terrain positif, emmenées en particulier par ceux de l'énergie et de la technologie.



Dans l'actualité des valeurs, Nike a bondi de 6,1% au lendemain de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, avec un bénéfice net en croissance de 7% à 1,3 milliard de dollars au titre de son deuxième trimestre 2021-22.



Micron Technology s'est envolé de 10,5%, le fabricant de semi-conducteurs ayant dévoilé un bénéfice net ajusté de 2,47 milliards de dollars au titre de son premier trimestre 2021-22, presque triplé (+177%) en comparaison annuelle.



General Mills a par contre lâché 4%, malgré un relèvement par le groupe agroalimentaire de ses prévisions de BPA ajusté et de revenus pour l'ensemble de l'exercice, à l'occasion de sa publication au titre du deuxième trimestre 2021-22.