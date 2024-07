Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: rebond technique limité et rotation sectorielle information fournie par Cercle Finance • 29/07/2024 à 07:35









(CercleFinance.com) - A Wall Street, la semaine s'est bien terminée avec +1,6% sur le Dow Jones, revenu au-dessus des 40.500 (à 40.589), tandis que le S&P500 a repris 1,1% à 5.459, le Nasdaq Composite tout juste 1% à 17.358... et le Russell 2000 a dominé le classement avec +1,7% à 2.260.



En hebdomadaire, les pertes se sont élevées à -2,5% pour le Nasdaq, -0,8% pour le 'S&P'... mais le Dow Jones a progressé de +0,7%. Ce rebond ne fera pas oublier le 'trou d'air' de mercredi, ni les résultats d'Alphabet et de Tesla, puis de Dexcom (-41% en 48 heures).



Côté chiffres, le très attendu indice de prix PCE -surveillé de près par la Fed- a traduit un recul de 0,1 point de l'inflation en données brutes le mois dernier, à 2,5% en rythme annuel, mais le PCE 'core' (hors énergie et alimentation) s'est montré stable à 2,6%.



Le Département du Commerce, qui publiait ces chiffres, indiquait par ailleurs que les dépenses des ménages américains avaient augmenté de 0,3% en juin par rapport au mois précédent, tandis que leurs revenus avaient progressé de 0,2%.



Le 'sentiment des consommateurs' s'est redressé légèrement, de 66 vers 66,4 en juillet, malgré sa composante du jugement des ménages interrogés sur leur situation actuelle qui a baissé à 62,7, contre 64,1 en première estimation et 65,9 en juin.



La composante des anticipations des ménages est quant à elle ressortie à 68,8, contre 69,6 en juin, bien que leurs anticipations d'inflation à un an soient revenues à 2,9%, de nouveau dans l'intervalle de 2,3% à 3% qui prévalait avant l'épidémie de Covid-19.



Côté taux, cette déferlante de chiffres a soutenu les T-Bonds avec -6 points de base vers 4,194% sur le '10 ans' et -5,6 points de base sur le '2 ans' vers 4,387%... et le bilan de la semaine a coïncidé exactement avec les scores du jour.





