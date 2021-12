Wall Street: rebond technique après trois séances de pertes information fournie par Cercle Finance • 21/12/2021 à 15:24

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait bénéficier d'un rebond technique mardi matin suite à trois séances de pertes d'affilée, aidée notamment par les bons résultats de Nike qui font provisoirement oublier les inquiétudes liées à la propagation d'Omicron.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais progressent de 0,8% à 1%, annonçant un probable redressement à l'ouverture.



Le S&P a 500 a perdu plus de 3% depuis mercredi soir et l'annonce de la confirmation du durcissement monétaire opéré par la Réserve fédérale américaine, à laquelle s'est ajoutée ce week-end une dégradation de la situation sanitaire.



Ce mardi, les investisseurs semblent néanmoins vouloir porter leur attention sur les dernières publications de résultats plutôt que sur les chiffres de contaminations et les mesures de restriction.



Du côté des valeurs, Nike devrait ouvrir la séance en hausse de 4% et porter le Dow Jones au lendemain de résultats trimestriels supérieurs aux attentes.



La tendance est également soutenue par des déclarations du sénateur américain Joe Manchin, qui s'est dit prêt à soumettre des propositions en vue de soutenir le projet de loi budgétaire de 1.750 milliards de dollars porté par Joe Biden.



Le rebond technique qui serait logique après la récente baisse de Wall Street pourrait néanmoins être limité au vu de la valorisation élevée des indices, avec déjà près de 22% de hausse pour l'indice S&P 500 cette année.



Les variations devraient toutefois demeurer minimes et la tendance pourrait rester la même en l'absence d'événement majeur à l'agenda macroéconomique ce mardi.



Il faudra attendre demain pour que les investisseurs prennent connaissance de la dernière estimation du PIB de 3ème trimestre, des ventes de logements anciens, des stocks de pétrole et de la confiance des consommateurs du Conference Board.



Du côté de la dette, le rendement des Treasuries à dix ans regagne plus de quatre points de base au-delà de 1,43% après trois séances de repli dues au récent regain d'aversion pour le risque, qui avait poussé les investisseurs vers les actifs refuges.



Après avoir leur récent plongeon, les cours du pétrole tentent eux aussi un rebond, le baril de brut léger américain (WTI) revenant à proximité de 70 dollars.