Wall Street: rebond prolongé, même sans catalyseurs

(CercleFinance.com) - Les indices actions de Wall Street ont fini sur des gains plus ou moins prononcés, malgré l'absence de véritables catalyseurs : le Dow Jones a avancé de moins de 0,2% à 31875 points, mais le Nasdaq Composte a grimpé de près de 1,6% à 11898 points.



En l'absence d'actualités ou d'indicateurs majeurs, c'est la chasse aux bonnes affaires qui a soutenu la cote, avec des investisseurs qui apparaissaient de plus en plus sensibles aux valorisations des valeurs ayant le plus baissé.



'Le pessimisme qui s'accroît auprès des investisseurs semble avoir offert un peu de répit haussier à court terme', expliquaient Wells Fargo, rapportant que l'exposition des gérants de fonds aux actifs risqués serait revenue aux niveaux d'octobre 2008.



Seule donnée parue ce jour, les ventes de logements anciens aux Etats-Unis ont diminué de 5,4% en juin par rapport à mai, pour s'établir en rythme annualisé à 5,12 millions d'unités, niveau sensiblement inférieur au consensus.



Du côté des valeurs, Netflix s'est adjugé 7,3% après la présentation par le géant du streaming de résultats de deuxième trimestre moins mauvais que ce que redoutaient les analystes, avec notamment des pertes d'abonnés payants moindres qu'envisagé.



Parmi les autres publications trimestrielles, celle d'Omnicom (+3,9%) a aussi eu la faveur des investisseurs, alors que celles d'Abbott (-1,5%) et surtout de Biogen (-5,8%) ont été délaissées, malgré des relèvements d'objectifs annuels par les deux groupes de santé.





