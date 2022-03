Wall Street: rebond porté par le pétrole et la Fed information fournie par Cercle Finance • 03/03/2022 à 07:43

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a retrouvé le chemin de la hausse mercredi, dopée par des valeurs de l'énergie et des propos bien accueillis de Jerome Powell. Le Dow Jones a avancé de 1,8% à 33891 points, tandis que le Nasdaq Composite s'est octroyé 1,6% à 13752 points.



Lors de son audition semestrielle à la Chambre des représentants, le président de la Réserve fédérale Jerome Powell a reconnu que les tensions géopolitiques en Europe de l'Est avaient ajouté une couche d'incertitude aux perspectives.



'Le chef de la Fed a exprimé son soutien à une hausse de taux de 25 points de base lors de la réunion de mars, mais noté que les responsables pourraient les relever à un rythme plus rapide à l'avenir pour lutter contre l'inflation persistante', soulignait en outre Wells Fargo.



Ces propos ont toutefois été bien accueillis par les investisseurs dans l'ensemble, dans la mesure où la hausse de taux proposée se montrait moindre que celle de 50 points de base que les marchés envisageaient avant la guerre en Ukraine.



Quoi qu'il en soit, la situation géopolitique a continué de nourrir la flambée des cours du pétrole, le baril de WTI ayant ainsi grimpé de 7,7% pour atteindre plus de 111 dollars, entrainant dans son sillage des valeurs comme et Chevron (+2,9%) et ExxonMobil (+1,7%).



Ce dernier a d'ailleurs, à l'occasion d'une réunion avec les investisseurs, indiqué qu'il comptait réduire ses dépenses annuelles de l'ordre de neuf milliards de dollars en 2023 en comparaison avec 2019, mais aussi abandonner ses projets en Russie.



Dans l'actualité des résultats d'entreprises, les opérateurs ont acclamé la publication trimestrielle de Hewlett Packard Enterprise (+10,2%) marquée par un relèvement des objectifs du groupe de services informatiques pour son exercice 2021-22.



Sur le front macroéconomique, on notera que le secteur privé non agricole des Etats-Unis a généré 475.000 emplois en février selon le cabinet ADP, soit davantage que prévu, après les 509.000 créations de janvier (révisées d'une estimation initiale qui était de -301.000).