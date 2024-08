Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street : rebond pas 100% convaincant, T-Bonds volatils information fournie par Cercle Finance • 06/08/2024 à 22:56









(CercleFinance.com) - L'accélération haussière de Wall Street en matinée s'est enrayée vers 19H et après 2 heures de lévitation avec un S&P' et un Nasdaq flirtant avec les +1,7% et +1,8% respectivement (ce qui effaçait 50% des pertes de la veille), la dernière heure a été placée sous le signe des prises de bénéfices.

Les 5 dernières minutes ont redonné un peu le sourire aux 'bulls' avec un sursaut final de +0,3% qui permet au S&P500 d'engranger +1,05% à 5.240, idem pour le Nasdaq Composite, et au Dow Jones d'afficher +0,75%.

NB : le VIX qui avait flambé jusque vers 62 lundi matin se détend de -28% vers 27,7... soit 55% de moins qu'à son zénith du 5 août.



Le Nasdaq-100 termine à +1,02% dans le sillage de Cadence Design +5,3%, Crowdstrike +4,3%, et surtout Nvidia avec +3,8%.



Le secteur des semiconducteurs a fini contrasté avec les replis de -3,4% d'AMD, de -1,6% de Micron... et Intel n'en finit pas de chuter avec -1,4% (à 19,8$, soit un cumul de -36% en 4 séances, plus lourd repli de son histoire.



Au chapitre des statistiques du jour, le déficit commercial des Etats-Unis s'est réduit de -2,6% à 73,1Mds$ en juin, par rapport à celui de 75Mds$ du mois précédent (qui a été à peine révisé d'une estimation initiale de 75,1 milliards), selon le Département du Commerce.



Cette diminution de 2,5% du déficit d'un mois sur l'autre résulte d'une progression de 1,5% des exportations américaines de biens et services, à 265,9 milliards de dollars, qui a plus que compensé une augmentation de 0,6% des importations, à 339 milliards.

Sans lien avec ces chiffres mais illustrant un mouvement 'portes de saloon', les T-Bonds US '2034' se dégradent de +12Pts vers 3,9000%, ce qui efface les gains de la veille.



Le '2 ans' qui avait connu une volatilité de -19 puis +23Pts lundi soir rajoute lui aussi +12Pts à 4,005%.

Cette hausse des rendements qui remet les compteurs à zéro par rapport à vendredi a soutenu le Dollar qui reprend +0,25% face à l'Euro et surtout +0,6% face au Yen à 145.

Enfin, les anticipations d'un ralentissement économique au second semestre continue de peser sur le pétrole qui se rapproche de ses planchers annuels (70,7$ le 2 janvier) sur le NYMEX : le WTI en termine à 73$, après avoir chuté vers 71,7$ lundi.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.