Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: rebond modeste après un trou d'air information fournie par Cercle Finance • 28/02/2023 à 07:43

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a achevé la séance de lundi sur des gains modestes dans l'ensemble, effaçant une petite partie des lourdes pertes subies la semaine dernière, dues à des chiffres de l'inflation ressortis bien au-dessus des attentes.



A la clôture, le Dow Jones a repris 0,2% à 32889 points et le S&P 500 a gagné 0,3% à 3982 points, tandis que le Nasdaq Composite s'est redressé de 0,6% à 11467 points.



Wall Street sortait d'une semaine de grande volatilité, au cours de laquelle les trois indices avaient tous essuyé des pertes de l'ordre de 3%, soit leur baisse hebdomadaire la plus marquée depuis le début de l'année.



Certains stratèges estimaient que le marché était entré dans une phase de consolidation justifiée par le caractère 'suracheté' des actions et par des indicateurs techniques qui étaient devenus très tendus.



'Le S&P 500 se maintient au-dessus de sa moyenne mobile à 200 jours, mais un enfoncement de ce seuil verrait l'indice rallier rapidement la zone des 3850-3900 points, voire le niveau des 3800 points', avertissait un trader.



Mais le rebond de lundi suggérait que les intervenants continuaient à considérer tout repli comme une opportunité de se renforcer et de ne pas rater le train éventuel de la hausse.



La seule statistique du jour n'était d'ailleurs pas aussi mauvaise qu'à premier abord : si les commandes américaines de biens durables ont chuté de 4,5% en janvier, elles ont avancé de 0,7% en excluant un plongeon de 13,3% des équipements de transport, secteur très volatil.



Dans l'actualité des valeurs, Pfizer a perdu 2,3%, sur fond d'un article du WSJ selon lequel le groupe pharmaceutique serait en négociation en vue du rachat de Seagen pour un montant évalué à plus de 30 milliards de dollars.