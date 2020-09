Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : rebond modéré en vue à l'ouverture Cercle Finance • 11/09/2020 à 14:50









(CercleFinance.com) - Alors que l'inflation américaine vient de paraitre un peu plus forte que prévu, les futures sur le S&P500 et le Nasdaq (+0,4% dans les deux cas) augurent d'un rebond modéré au lendemain d'une séance difficile (-1,4% pour le Dow Jones et -2% pour le Nasdaq). Les prix à la consommation des Etats-Unis ont augmenté de 0,4% en août par rapport au mois précédent, en données brutes comme hors alimentation et énergie, dépassant ce que les économistes prévoyaient en moyenne, à savoir +0,3% (+0,2% hors éléments volatils). 'Une inflation un peu plus forte est probable dans les prochains mois, grâce au redressement progressif de la demande, mais surtout une forte hausse des coûts de production des entreprises. Mais, elle restera modérée', estimait ce matin Aurel BGC. Sur le front des valeurs, Oracle a dévoilé jeudi soir un bénéfice net ajusté en hausse de 4% à 2,9 milliards de dollars au titre de son premier trimestre 2020-21, soit un BPA en progression de 15% à 93 cents, battant de sept cents l'estimation moyenne des analystes. Volkswagen annonce que Traton, sa branche camions, a relevé de 23% (par rapport à janvier dernier) son offre sur les actions Navistar qui ne sont pas déjà détenues par Traton, au prix de 43 dollars par action en espèces.

