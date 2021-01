Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : rebond mardi après le recul de la veille Cercle Finance • 06/01/2021 à 07:43









(CercleFinance.com) - Wall Street a fini la séance de mardi nettement dans le vert, malgré l'incertitude entourant les élections sénatoriales en Géorgie : le Dow Jones a avancé de plus de 0,5% à près de 30.392, tandis que le Nasdaq Composite s'est adjugé plus de 0,9% à 12.819 points. Alimentant le courant acheteur sur les marchés, l'indice ISM manufacturier s'est accru à 60,7 le mois dernier, alors même que le consensus l'attendait en légère baisse, illustrant la résistance de l'industrie américaine à la nouvelle vague de coronavirus. Les investisseurs sont ainsi passés outre un contexte de forte incertitude politique, avec la tenue des élections législatives spéciales de Géorgie, qui s'annonçaient cruciales pour le contrôle du Sénat à Washington. La crainte de voir deux sénateurs démocrates l'emporter s'est renforcée ces derniers jours. Or, 'une victoire des démocrates augmenterait la probabilité de hausses d'impôts et d'une intensification de la réglementation', prévenait un trader new-yorkais. Côté valeurs, Apple a progressé de 1,2% alors que les analystes de Credit Suisse ont relevé à 120 dollars leur objectif de cours sur le titre de la firme technologique à la pomme, tout en maintenant leur opinion 'neutre' en raison de sa valorisation actuelle. IBM a pris 1,8% après la nomination de Gary Cohn au poste de vice-président et membre de l'équipe de direction, tandis que Qualcomm a grimpé de 2,6% avec la désignation de Cristiano Amon comme prochain directeur général, à compter du 30 juin 2021.

