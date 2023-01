Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: rebond malgré l'ISM manufacturier information fournie par Cercle Finance • 05/01/2023 à 07:08

(CercleFinance.com) - Wall Street a amorcé un rebond ce mercredi, après avoir signé des scores particulièrement médiocres la veille : le Dow Jones a avancé de 0,4% à 33270 points, et le Nasdaq Composite, de 0,7% à 10459 points.



Les marchés d'actions américains ont eu du mal à décoller après un indicateur d'activité dans le secteur manufacturier qui ne motivait pas les acheteurs, à savoir un indice ISM sous la barre des 50 points et qui indiquait donc une contraction du secteur.



Cet indice est en effet ressorti à 48,4 pour le mois dernier, contre 49 pour novembre, et s'est ainsi établi à un nouveau plus bas depuis 2020, soit la date des confinements qui avaient suivi l'apparition de l'épidémie de Covid-19 aux Etats-Unis.



La contraction du secteur manufacturier américain pour un deuxième mois de suite, illustré par cet indicateur, avait toutefois le mérite de laisser aux investisseurs espérer une politique monétaire moins restrictive de la part de la Réserve fédérale.



Côté valeurs, Salesforce a progressé de 3,6% suite à l'annonce d'un plan de restructuration devant se traduire par la suppression de 10% de ses effectifs, l'éditeur de logiciels d'entreprise en mode 'cloud' ayant trop embauché suite à la pandémie.



Tesla s'est redressé de 5,1%, profitant de ramassages à bon compte après avoir subi sa pire séance en plus de deux ans la veille (-12,2%), tandis qu'Apple a rebondi de 1% pour repasser au-dessus de la barre symbolique des 2000 milliards de capitalisation boursière.



Pfizer a par contre lâché 2,2% après avoir fait l'objet d'une dégradation de conseil à 'neutre' par les analystes de Bank of America, qui disaient s'inquiéter de la trajectoire de croissance à moyen terme du groupe pharmaceutique.