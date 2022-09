Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: rebond inespéré avec la détente sur les taux information fournie par Cercle Finance • 29/09/2022 à 08:20

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York retrouve le chemin de la hausse mercredi, soutenue par les valeurs de l'énergie, sur fond de détente des rendements obligataires et de reflux du dollar, même si les inquiétudes entourant la production d'Apple freinent un peu l'élan haussier.



En fin de séance, le Dow Jones reprend 1,88% tandis que le Nasdaq progresse de 2,05%.



La crainte d'une accélération du resserrement monétaire susceptible d'entraîner l'économie en récession semble vouloir faire place à un regain d'appétit pour les actifs risqués et à quelques prises de positions sur les valeurs qui avaient le plus souffert ces dernières semaines.



Avec une progression de 2%, l'énergie signe la meilleure performance sectorielle du jour dans le sillage du redressement des cours pétroliers suite aux soupçons de sabotage dans l'affaire des fuites sur les gazoducs européens Nord Stream.



Les valeurs liées aux télécoms - elles aussi malmenées ces derniers temps - s'adjugent 2,4% en moyenne.



Le taux des Treasuries à 10 ans se replie en direction de 3,77% après avoir frôlé mercredi avec le seuil des 4%, son plus haut niveau depuis la crise financière de 2008.



La tendance pourrait néanmoins évoluer avec un agenda américain très chargé en matière d'indicateurs économiques, en particulier des chiffres très attendus sur l'inflation.



En parallèle, l'indice de volatilité VIX du S&P 500 poursuit son repli en perdant 3,5% pour repasser sous les 31,5 points.



Seule déception de ce début de journée, Apple chute de près de 1,2%, à son plus bas niveau depuis juillet, sur fond d'inquiétudes concernant la demande pour ses nouveaux iPhone.



D'après des informations relayées par Bloomberg, Apple aurait renoncé à augmenter la production de l'iPhone 14, en vente depuis le début du mois, du fait de la faiblesse de la demande en provenance des consommateurs.