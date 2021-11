Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : rebond en vue pour les actions information fournie par Cercle Finance • 11/11/2021 à 15:00









(CercleFinance.com) - Wall Street pourrait se redresser ce jeudi au vu des futures sur indices actions (+0,4% sur le S&P500, +0,8% sur le Nasdaq-100), au lendemain d'une séance pénalisée par l'annonce d'une accentuation des tensions inflationnistes aux Etats-Unis. 'L'indice des prix à la consommation a grimpé de 0,9%, plus que prévu en octobre, soit plus du double de la progression du mois précédent. D'une année à l'autre, il a bondi de 6,2%, la hausse annuelle la plus élevée depuis 1990', rappelait mercredi soir Wells Fargo. La banque ajoutait que cette parution a accru les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale commencerait à relever ses taux plus tôt que prévu, favorisant une augmentation des rendements obligataires (+12 points de base à 1,56% sur le taux à 10 ans). 'Nous prévoyons que l'inflation restera à des niveaux plus élevés que ce que le marché anticipe actuellement, se faisant en moyenne autour de 3% pendant une grande partie de la prochaine décennie', prévient Capital Economics. Dans l'actualité des valeurs, Elon Musk a procédé à la cession d'actions Tesla pour environ cinq milliards de dollars, et devrait être en voie d'achever sa vente de 10% de participation au cours des prochains jours, d'après Wedbush qui reste à l'achat sur le titre. Walt Disney a publié mercredi soir un BPA de neuf cents au titre de son dernier trimestre 2020-21, à comparer à une perte de 39 cents par action sur la même période en 2019-20 qui avait largement été pénalisée par la crise sanitaire. A l'occasion de sa publication trimestrielle, la maison de luxe Tapestry relève ses objectifs de BPA et de revenus pour l'ensemble de 2021-22 et fait part d'un programme de rachats d'actions supplémentaires pour un milliard de dollars.

