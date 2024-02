Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: rebond en vue, l'indice PCE rassure information fournie par Cercle Finance • 29/02/2024 à 15:11









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse jeudi matin suite à la publication de l'indice PCE des prix à la consommation, qui confirme que l'inflation est aujourd'hui mieux contrôlée aux Etats-Unis.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais gagnent entre 0,2% et 0,6%, annonçant un début de séance dans le vert.



Le Département du Commerce a annoncé ce matin que l'indice des prix 'core PCE' hors éléments volatils - la mesure de l'inflation préférée de la Fed - était ressorti en hausse de 0,4% en janvier, contre +0,1% le mois précédent.



Sur un an, sa progression s'est néanmoins tassée à 2,8%, après 2,9% en décembre, un chiffre de plus en plus proche de l'objectif de 2% que s'est fixé la Réserve fédérale.



Ces statistiques, qui témoignent d'une meilleure maîtrise de l'inflation, entérinent le scénario des 'Goldilocks', caractérisé par une croissance et une inflation modérées, aujourd'hui privilégié par les marchés.



Du côté du marché de l'emploi, le Département du Travail a fait état de 215.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage lors de la semaine du 19 février, un chiffre en hausse de 13.000 d'une semaine sur l'autre.



Tous ces chiffres n'ont pas beaucoup bouleversé les anticipations sur la politique de la Fed, mesurées par le baromètre FedWatch de CME Group.



D'après Bret Kenwell, analyste des marchés américains pour eToro, le rapport PCE 'fait écho à la position antérieure de la Fed, qui consistait à rester en pause'



Selon l'outil FedWatch, les marchés évaluent encore autour de 51% la probabilité que la Fed réduise ses taux lors de sa réunion de juin, tandis que les chances d'un assouplissement monétaire en mars (2,5%) ou en mai (20%) sont toujours jugées négligeables.





