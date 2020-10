Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : rebond en vue grâce à la consommation Cercle Finance • 16/10/2020 à 15:21









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait rebondir vendredi matin après trois séances de baisse, revigorée notamment par une amélioration plus forte que prévu de la consommation aux Etats-Unis. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices américains affichent des gains allant de 0,3% à 0,7%, annonçant un début de journée dans le vert. Après une hausse de 0,6% en août, les ventes au détail ont augmenté de 1,9% aux Etats-Unis au mois de septembre, là où le consensus n'anticipait qu'une progression de 0,7%. En excluant le secteur automobile, les ventes de détail américaines se sont encore accrues de 1,5% le mois dernier, alors que les économistes ne visaient en moyenne qu'une progression de l'ordre de 0,4%. Ces chiffres viennent apaiser les craintes d'une récession qui s'avérerait par trop sévère aux Etats-Unis cette année. 'La deuxième vague avait fait craindre un retournement de l'activité: il n'en a rien été', souligne un opérateur. 'Emploi, consommation des ménages et production poursuivent leur redressement amorcé en mai, quoiqu'à un rythme ralenti', ajoute-t-il. 'Les prochains mois nous diront si la dynamique favorable de la reprise est appelée à continuer ou si, au contraire, elle s'atténuera', fait-il-valoir. Autre motif de satisfaction, Donald Trump a proposé hier soir de relever le montant du paquet budgétaire de soutien à l'économie à plus de 1.800 milliards de dollars, en vue notamment d'obtenir le soutien des élus démocrates. 'Il a par ailleurs déclaré sur Fox News qu'il existait une chance de faire adopter ce nouveau plan avant l'élection présidentielle', souligne-t-on chez Kiplink Finance. 'Mais pour le moment, les discussions sur plan de relance américain patinent', tempère l'intermédiaire parisien. La séance s'annonce toutefois volatile en raison de la journée des 'trois sorcières', marquées par l'arrivée échéance de toute une série de contrats à terme et d'options sur indices et actions.

