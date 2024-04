Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: rebond en vue, avec Morgan Stanley en vedette information fournie par Cercle Finance • 16/04/2024 à 15:11









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en hausse mardi matin, dopée par les bons résultats de Morgan Stanley qui relèguent au second plan les inquiétudes liées à la brusque remontée des rendements obligataires.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices américains avancent de 0,1% à 0,6%, laissant entrevoir un timide rebond après les pertes de la veille.



La Bourse de New York avait perdu du terrain hier, précisément à cause des fortes tensions sur les taux longs américains, phénomène souvent considéré comme annonciateur d'une correction boursière à venir.



Le rendement des Treasuries à 10 ans, baromètre du sentiment du marché sur la santé de l'économie américaine, se détend un peu à 4,63% ce matin, tout en restant à des niveaux proches de son pic de presque cinq mois touché la veille, à plus de 4,65%.



Les résultats meilleurs que prévu de Morgan Stanley ont insufflé aux investisseurs un regain d'optimisme quant à la santé des entreprises américaines et devraient contribuer à soutenir la tendance initiale.



La firme a annoncé ce mercredi un bénéfice de premier trimestre largement supérieur au consensus, résultant en particulier de la bonne santé de sa division de banque d'investissement, IPO en tête.



En cotations avant-Bourse, l'action prenait plus de 3% suite à cette publication.



De son côté, Bank of America - dont les performances trimestrielles s'avèrent plus mitigées - avance d'environ 0,5% en transactions électroniques.



En vue également, Johnson & Johnson est attendu en léger repli dans le sillage d'une publication trimestrielle sans surprise, qui s'est accompagnée d'un relèvement du dividende trimestriel.



La saison des résultats devrait continuer d'occuper l'esprit des investisseurs pendant le reste de la semaine, avec les comptes d'ASML ou Netflix qui tomberont dans les prochains jours.



Sur le front des indicateurs, les mises en chantier de logements et les attributions de permis de construire sont repartis à la baisse accréditant le scénario d'un marché immobilier toujours sous tension du fait du niveau élevé des taux d'intérêt.



Le Département du Commerce fait état d'un plongeon de 14,7% des mises en chantier de logements le mois dernier, après un bond de 12,7% en février.



Les permis de construire de logements - censés préfigurer les mises en chantier future - ont quant à eux diminué de 4,3%.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.