Wall Street: rebond en vue après trois séances de baisse

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse mercredi matin, les marchés d'actions américains amorçant un rebond après trois séances consécutives de repli pour le Dow Jones et le S&P 500.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,4% à 0,5%, annonçant un modeste redressement en début de séance.



Des rachats à bon compte notamment liés au tassement des rendements obligataires devraient raviver l'appétit pour le risque et permettre aux indices d'effacer une partie de leurs pertes des derniers jours, même si la tendance reste hésitante.



Les places américaines ont établi de nouveaux records la semaine passée, mais la tendance s'est depuis ralentie depuis d'interrogations croissantes liées aux valorisations jugées élevées des actions.



La hausse de 9% affichée par le S&P 500 comme par le Nasdaq Composite depuis le début de l'année suscite des prédictions de correction depuis plusieurs semaines.



Si le marché apparaît vulnérable à des prises de profits, il semble surtout que les investisseurs aient à coeur de profiter des accès de faiblesse sur les cours pour renforcer leurs positions ('buy the dip').



'Bien que les valorisations affichent une tendance haussière, celles-ci ne sont pas excessives, notamment dans le secteur technologique, qui devrait continuer à dégager de solides bénéfices', souligne Mabrouk Chetouane, le responsable de la stratégie chez Natixis Investment Managers.



Certains analystes s'inquiètent tout particulièrement des valorisations tendues des valeurs de la tech qui, selon eux, pourraient faire craindre l'émergence d'une bulle.



''Les marchés boursiers ressemblent à s'y méprendre à la période la bulle internet'. Combien de fois n'avons-nous pas entendu cela?', rappelle Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



Il y a aujourd'hui deux différences majeures selon le professionnel. D'une part, les entreprises de la tech sont rentables, même très rentables, ce qui n'était pas toujours le cas à la fin des années 1990.



L'analyste met aussi en évidence le rôle hégémonique de Nvidia, qui se situe d'après lui est au coeur de la révolution industrielle en ayant réussi à se positionner sur l'intégralité de la chaîne de valeurs de l'IA.



Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor à dix ans se replie en direction de 4,22% et s'éloigne du plus haut de près de quatre mois inscrit à 4,34% la semaine dernière.



L'indice VIX de volatilité du CBOE, baromètre de l'aversion au risque, recule luis aussi à 13 points, à des niveaux proches depuis ses plus bas annuels.



A l'exception des stocks hebdomadaires de pétrole, qui paraîtront dans la matinée, aucune statistique ne figure au programme de la journée à Wall Street.





